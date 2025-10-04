C’è anche il cucù di Matera nelle opere del cinese “Jeffrey”

E i colori e il suono del fischietto di terracotta della Città dei Sassi, quel giocattolo con la forma di uccellino che divertiva grandi e piccini, non poteva che colpire l’artista cinese Jeffrey https://giornalemio.it/cultura/a-matera-il-cinese-jeffrey-lartista-che-disegna-sui-sacchetti-igienici-da-viaggio/, che tiene fino a domenica 5 ottobre – a Palazzo Viceconte- una mostra, davvero originale, di lavori realizzati su sacchetti igienici che troviamo su treni, aerei, bus, navi e in alcune stazioni di servizio. Il risultato del cucù disegnato dall’artista giramondo, colpisce per la scelta di Xie Jianping, questo il vero nome cinese,di entrare a far parte graficamente dell’opera. Ormai è cittadino onorario di Matera,perchè l’arte non ha e non deve aver confini soprattutto quando si lavora con creatività e nel solco di una identità precisa. Matera al suono e con i colori del ”cucù” viaggerà per il mondo e, ne siamo certi, porterà nella Città dei Sassi altri visitatori alla ricerca del fischietto di terracotta.





