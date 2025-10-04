E i colori e il suono del fischietto di terracotta della Città dei Sassi, quel giocattolo con la forma di uccellino che divertiva grandi e piccini, non poteva che colpire l’artista cinese Jeffrey https://giornalemio.it/cultura/a-matera-il-cinese-jeffrey-lartista-che-disegna-sui-sacchetti-igienici-da-viaggio/, che tiene fino a domenica 5 ottobre – a Palazzo Viceconte- una mostra, davvero originale, di lavori realizzati su sacchetti igienici che troviamo su treni, aerei, bus, navi e in alcune stazioni di servizio. Il risultato del cucù disegnato dall’artista giramondo, colpisce per la scelta di Xie Jianping, questo il vero nome cinese,di entrare a far parte graficamente dell’opera. Ormai è cittadino onorario di Matera,perchè l’arte non ha e non deve aver confini soprattutto quando si lavora con creatività e nel solco di una identità precisa. Matera al suono e con i colori del ”cucù” viaggerà per il mondo e, ne siamo certi, porterà nella Città dei Sassi altri visitatori alla ricerca del fischietto di terracotta.
C’è anche il cucù di Matera nelle opere del cinese “Jeffrey”
