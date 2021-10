Con la comprensione e la disponibilità di sempre verso un pubblico mai appagato, che sollecita il tris…e cioè le repliche, l’associazione materana Talia Teatro riproporrà ” a grande richiesta” lo spettacolo comico ” Cavalli di Battaglia ”. Due le date, al Teatro nel Sasso, sede ufficiale del sodalizio teatrale : alle 20.00 di sabato 30 ottobre e alle 18.00 di domenica 31. Naturalmente occorre prenotarsi contattando il 331/7995953. I posti sono limitati..dice Antonio Montemurro, anima, attore e regista di Talia teatro, che in questi giorni fa capolino su Rai Uno in tv per gli spot della fiction ” Imma Tataranni 2”, in prima serata dal 26 ottobre. Antonio è nel ruolo del suocero di Imma…il signor De Ruggieri. Parente del noto?…Chissà.