Castronuovo, contro le guerre, in maschera con l’allegria di Josè Ortega

Quella voglia di pace e di lottare contro ogni guerra, sopraffazione, maturata nella condizione di esule dalla dittatura franchista, se l’era porta dentro e dietro anche durante il suo soggiorno nei rioni Sassi di Matera. E lì nel suo laboratorio aveva tirato fuori forme, volti, disegni, sculture, manufatti nella quale aveva espresso quella intensità. E sapeva sorridere davanti a quella cappa di tristezza, che spingeva per una stagione di pace e anche di allegria. La mostra di disegni preparatori “Passarono” e “Vita e morte degli innocenti, di oltre 50 anni fa, per la giornata

‘Sti Mascr’’,queste maschere, nome ispirato a un libro del poeta tursitano Albino Pierro,che coinvolge Pro Loco e Museo internazionale della grafica e tutte le realtà culturali dei luoghi, per domenica 5 febbraio, rappresenta un evento creativo e propositivo contro ogni guerra. Cittadini e visitatori sono invitati a indossare la maschera della pace e della spensieratezza,, Un segnale per quanti continuano a utilizzare senza sosta le armi di sangue e distrazioni, ignorando quelle della pace e del dialogo.



A Castronuovo Sant’Andrea

Sti Mascre 2023. Un paese in maschera.

Con José Ortega contro tutte le guerre

Domenica 5 febbraio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, si rinnova la giornata che un intero paese, attraverso il suo Polo Museale (MIG. Museo Internazionale della Grafica, Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, Atelier “Guido Strazza” per la calcografia, Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”, Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino), con il Patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco, dedica al Carnevale. Un carnevale che, come ogni altra attività, viene rigenerato attraverso l’arte e non dimentica il territorio, tenendo sempre ben presente che i semi del futuro sono nella tradizione. Una maschera diversa, quindi, che guarda alla tradizione per innovarla, affidandosi ancora una volta agli artisti, proprio come fa da quattro decenni in occasione del Natale e della Pasqua. Un intero paese, dunque, per tutta la giornata, sarà in maschera.



La giornata ha un titolo, Sti mascre, derivato da un libro di Albino Pierro, e unisce arte e poesia per presentarci un aspetto inedito del Carnevale. L’occasione è la mostra allestita nelle sale del MIG, “José Ortega e Castronuovo Sant’Andrea”, che presenta i disegni preparatori dei due cicli del 1968-1970, “Passarono” e “Vita e morte degli innocenti”, colmi delle maschere della sofferenza e della disperazione stese sui volti di quanti oggi, in diverse parti del mondo, dall’Ucraina all’Afghanistan e alla Siria, dalla Birmania alle Filippine, dal Pakistan alla Thailandia, subiscono distruzioni, violenze, morte e disperazione.

Intorno a queste maschere, preparate in centinaia di copie, indossate dall’intero paese e da chi sarà ospite della giornata, ruota un programma preciso scandito come segue:

Ore 9:00 – Piazza Civiltà Contadina. Accoglienza dei gruppi CAI Matera, CAI Lagonegro e di una delegazione del Carnevale di Teana (a cura di Silvano Di Leo).

Ore 9:30 – MIG. Visita della mostra “José Ortega e Castronuovo di Sant’Andrea” (a cura di Carmine Caputo).

Ore 10:00 – Rione Manca. Visita del Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller” partendo da Piazza D’Amelio fino ad arrivare al Museo di S. Andrea Avellino (a cura di Maria Grazia Guacci e Silvano Di Leo). Dal Museo della Vita e dell’Opera di Sant’Andrea Avellino i gruppi del CAI proseguiranno per il trekking, facendo rientro nel paese, a Piazza Civiltà Contadina, per le ore 15:00.

Ore 12:30 – Piazza Civiltà Contadina. Aperitivo in maschera, con assaggi di piatti legati alla tradizione del carnevale, accompagnati da musica e stornelli ((a cura di Maria Olimpia Graziano, Luana Marino, Laura Allegretti, Antonietta Chiurazzi).

Ore 15:00-17:00 – Piazza Civiltà Contadina. Lettura di poesie dedicate al carnevale e di Ortega sulla condanna di ogni violenza (a cura di Severina Di Pierro e Maria Pina Oliveti). Gioco dei bottoni e gioco del gallo. Ai vincitori verranno consegnati piccoli disegni e incisioni originali di Rocco Coronese, Gianluigi Giovanola, Mauro Masi, Giulia Napoleone, José Ortega, Nino Ricci, Guido Strazza messi a disposizione dal MIG (a cura di Carmine Caputo, Romeo Graziano, Rosanna Bulfaro, Maria Grazia Guacci, Carlo Collu). Il gruppo Avis di Castronuovo si occuperà dei giochi per bambini.

Degustazione piatti tipici del carnevale lucano (rafanata, polpette, cannaricoli) accompagnati dal vino locale e da musica e stornelli (a cura di Laura Allegretti, Maria Olimpia Graziano, Antonietta Chiurazzi, Luana Marino).

Ore 17:00- 20.00 – Giro in maschera dei rioni del paese guidati da Maria Olimpia Graziano e Laura Allegretti.

Sti Mascre 2023. Un paese in maschera è sotto il Patrocinio di APT. Agenzia di Promozione Territoriale.



