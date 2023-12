Castriot , quando il cuore di un attore batte per Melfi.

Si può sognare, desiderare tanto di raggiungere una meta e poi fare una scelta che ti segnerà per tutta una vita, soprattutto se riguarda la felicità dei tuoi cari, ma mettendo da parte – e per sempre- ambizioni di carriera. Una storia vera, affidata a un video da due volti noti della cultura teatrale e non solo di Basilicata come Gianpiero Francese, che l’ha scritta, e interpretata da Erminio Truncellito . E’ quella di un attore albanese oggi di 70 anni, Castriot ,che il destino ha portato a Melfi, in quella cittadina federiciana, erede di una grande mente illuminata del passato, che aveva nel dialogo tra culture e tra le genti la forza del suo impero. E guarda caso con la lungimiranza e la voglia di volare alto proprio delle aquile. Castriot, attore di punta del paese delle Aquile, un giorno ricevette due telefonate importanti che lo misero davanti a un bivio e nè era possibile distrarsi al bivio, come ricordano i noti versi di Rocco Scotellaro. Accettare di tornare al Teatro Tirana con grandi progetti di carriera o partire per l’Italia, a Melfi, dove l’Aias ha accettato di seguire e curare sua figlia Livia, affetta da una malattia congenita particolare? Due notizie meravigliose…ma la vita di mette alla prova. ”Un paradosso” per Castriot che sceglie di partire per l’Italia, sulla prima nave clandestina disponibile,pensando al futuro della figlia, dopo aver fumato una ”gauloise” e sorseggiato un bicchiere di raki. Un brindisi a una nuova vita dove sarà la felicità di Lidia e la sua. Per un attore, che aveva recitato Molière e Gogol, sognando il dottor ”Dottor Zivago” , il dottor Zivago zia Vanja, tra Pasternak e Cechov, continuare a fare tra il pubblico silente del camposanto, dove faceva il custode, recitando il ” Marcantonio” era un modo per parlare alla sua anima e a quella del mondo che sa ascoltare. Niente applausi, ma la felicità che Melfi è la nuova Patria, come il patriota condottiero Giorgio Castriota Scandenbeg e altri connazionali che erano venuti da questi parti lasciando tracce indelebili con le comunità albanofone del Vulture e del Pollino. Ma la nostalgia ogni tanto ti prende e salire sulle mura del castello di Melfi serve a sentire il vento che spira aldilà dell’Adriatico e che pare ripetere: ”Castriot, ha fatto la scelta giusta”. E poi il dottor Astrov,sotto a un lampione, con un cappotto impeccabile, valigia e un bicchiere da sorseggiare con zio Vanja, pare ricordare che sta per spuntare un’altra alba, quella del 2021. Per Castriot è un’altra alba felice, nella sua città, Melfi e chissà che la sua storia non diventi un lavoro più ampio , per ora di 5 minuti, da realizzare con la Rai. Una storia, due popoli e un sogno…ma mettendo da parte,e per sempre, quel velleitario progetto di un centro migranti italiano sul suolo del Paese delle Aquile.