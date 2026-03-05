Casa di Frontiera al ”Mercadante” con la Banda degli Onesti

A ricordare gli antichi detti del Belpaese, diffidenti verso la gente che abitava e operava ai confini della Penisola, c’è da ricordare quello da destino fatale ” Gente di confine,o ladri o assassini”. Un riferimento al contrabbando degli spalloni per traffici illeciti tra Francia, Austria, Svizzera e penisola balcanica. E la pièce di Silvano Picerno, con il titolo che si porta dietro, dà a che pensare. Del resto con i tentativi subdoli o palesi del governo in carica, di attivare o riattivare con accordi a tema il progetto di autonomia differenziata con due regioni del Nord, in particolare, Veneto ed Emilia Romagna, nonostante il pronunciamento negativo della Corte di Cassazione, invita i meridionali a essere concreti e a mettere da parte le radici teutoniche,galliche e via elencando, ricordando che nomi e cognomi dei nostri avi, e quindi i nostri geni, vengono dai sacrifici del profondo Sud. Ridiamoci sopra E, appuntamento, sabato 28 marzo, con la Banda degli Onesti. E occhio alle tasche…della memoria



🎯 *Sabato 28 marzo ore 21* e 🎯 *Domenica 29 ore 18,30*

al Teatro Mercadante di Altamura torna La banda degli onesti in “CASA DI FRONTIERA” di Gianfelice Imparato in prima assoluta!Venturo, Elisabetta Rubini

regia di Silvano Picerno

🎟️ Poltronissima € 13, Poltrona €12, palco centrale €11, Palco laterali / Loggione €9. Riduzione – €3 per under 26. Promo BOMBETTA: Acquistando 1 palco intero oppure 4 posti in platea, 1 lo paghi solo 2€!

*Per INFO e PRENOTAZIONI* 👉👉 https://wa.me/+390803101222

LA SINOSSI DELLA COMMEDIA

In un futuro indefinito, l’Italia è stata divisa in due. Dopo la secessione tutti i Meridionali residenti al Nord, che non sono riusciti a rimpatriare, sono stati confinati in centri molto simili alle riserve degli Indiani d’America; in una di queste case, al confine col territorio padano, vivono i protagonisti della nostra storia: Bernardino e sua sorella Concetta. Bernardino desidera fortemente diventare a tutti gli effetti cittadino del Nord e, inseguendo questo sogno, ha persino modificato illecitamente il proprio cognome, in modo da poter vantare una fantomatica discendenza tedesca. Al contrario Concetta, spalleggiata dal proprio fidanzato Vito, sudista “irriducibile”, continua a condurre una vita caratterizzata da abitudini e ritmi prettamente meridionali, facendo impazzire di rabbia Bernardino continuamente. A complicare ulteriormente la situazione, la presenza costante sia di Olga, l’assistente sociale, con il compito di preparare i fratelli al difficile esame di ammissione al Nord, sia della dirimpettaia nordista col suo fastidioso figlioletto. In questo paradossale contesto si svolgono le esilaranti vicende di questa commedia che, pur trattando temi politici, non si discosta mai dalla narrazione fantastica, regalando momenti di comicità travolgente con spunti di riflessione su problemi sociali alquanto spinosi e tristemente attuali, nonostante il testo sia stato scritto da Gianfelice Imparato più di 30 anni fa.