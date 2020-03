Michele Traficante è una vecchia quercia del Vulture, che ha dato tanto per il mondo della scuola in particolare, tanto da ricordarci per passione e costanza il buon maestro “Alberto Manzi”, che nell’Italia della tv in bianco e nero del dopo guerra insegno’ a tanti italiani a leggere e a scrivere.

Michele Traficante, un nome e un cognome diffusi nel comprensorio, ha riportato nell’ultimo lavoro ” Una vita”- Diario di un maestro di scuola elementare di provincia impressioni, episodi, situazioni che ha condiviso per anni e con tanti sacrifici per istruire generazioni di studenti.

A raccontarci questa esperienza, in attesa di leggere il libro, e un’altra quercia vulturina. Quel Donato Mazzeo, giornalista come Michele, che ha una doppia radice culturale : lucana e albanofona. E la scuola di quei centri le ha valorizzate entrambe nel solco di una tradizione e di una identità che non vanno dimenticati, insieme agli studi di don Giustino Fortunato e alle motivazioni e ai protagonisti del ”brigantaggio”.

Siamo in buone mani e Michele, ne siamo certi, continuerà a lavorare con la stessa passione -che ricordiamo con tanta stima e affetto- quando dirigeva per il settimanale ”Città domani” la pagina del Vulture – Melfese. Una foto ricorda quella esperienza. Grazie Michele. Signore d’altri tempi e maestro di ”Vita” per sempre.

LA PRESENTAZIONE DI DONATO MAZZEO

“Il nuovo libro “VITA” (ne ha scritto almeno una diecina, anche in tandem con altri autori) del Collega Giornalista Michele TRAFICANTE ( Rionero in V, 1934) ha la prefazione del Prof. Emerito IIS “Giustino Fortunato” Leo VITALE.

Scritto con stile agile e semplice ma pieno di “feeling” e di ricordi, sacrifici personali e per l’estesa prole (5 figli) a causa di ciò dovette abbandonare gli studi all’Università di BARI. Il racconto ,lungo e dettagliato, con aneddoti della sua vita scolastica e lavorativa ,si lascia leggere con curiosità intellettuale e nostalgia “per il tempo andato” ed i personaggi ed i Mentori (uno per tutti ,il poliedrico Ing. Giuseppe Catenacci) di cui si è circondato nel passare degli anni. Numerose le fotografie (diverse in bianco-nero con le sue prime scolaresche in zone remote della Basilicata, fra cui nella frazione Scurosa di Roccanova ,oltre che nella pugliese Minervino Murge a cui, Michele, è rimasto profondamente legato) . A causa degli Eventi di questi giorni “CoronaVirus” la presentazione del Libro , anche in collaborazione Pro Loco, Memopolis e Club de’ Lettori “Amici di Giustino Fortunato” è stata calendarizzata nei prossimi mesi .

Ad maiora et ad meliora,semper.”

Donato Michele MAZZEO