Caro Comparo, una lettera dal Canada del 1992 a Giuseppe Di Pede

Per abitudine leggo, con calma, senza la fretta di pubblicare del ”copia e incolla” che dura lo spazio di una videata e poi non se ne ricorda nessuno…, quello che mi arriva per posta elettronica, su WhatsApp (è l’unico social che mi concedo) o,metodo in disuso, nella cassetta della posta. E questa lettera del 1992 inviataci da Pasquale Di Pede, al lavoro per una nuova produzione musicale, dal materano Nicola Montemurro emigrato in Canada, a suo padre Giuseppe contiene tanti spunti di stretta attualità sui sacrifici, le speranze di quanti hanno abbandonato Matera con la valigia di cartone per tentare la fortuna altrove. Quel ”caro Comparo”, dai termini stentati,è un affresco dei tempi andati e pochi rimpianti per Matera. Conta solo la benedizione del Signore, che faccia star bene tutti perché ”Lui” vede e provvede. E di Giuseppe Di Pede abbiamo parlato in un servizio del 2022https://giornalemio.it/cultura/la-storia-di-giuseppe-di-pede-nel-libro-di-cristina-obber/ . La foto di copertina la dice tutta sulla vita della civiltà contadina.



LA LETTERA

Lettera del 1992, inviata a mio padre, da Nicola Montemurro emigrato in Canada. L’emigrazione vissuta peggio della prigionia di guerra. (Testo fedele alla lettera)

Caro Comparo

So da quanto sono nato quante cose sono successe, cascavo da sopra ai muli, cavalli, traini, alla guera quanto neabiamo passato. E parliamo della mia venuta qui tu ti ricordi mai parlavo di lasciare la mia famiglia, i miei amici per venire a fare questa vita, se io ero trovato un po di terreni che lavorave e poteva mangiare se era avute una partita da lente Riforma, io avevo mio fratello della dimocrazia , o fatto guera e niente. Il riconoscimento, a tutti quelli che non era nemeno scritti

airicoltori. Adesso voliono che noi che stiamo allestera dobiamo venire a votare iniTalia, che cosa ci interesa piu dopo tanti anni…

Caro comparo io sono abbituato piu di te come tu sai io ho sofferto piu di te ,la priggionia la venuta in Canada che è stato forse piu della priggionia ,solo senza lavoro senza di qualcuno per sfocarti per cambiare, come facevamo con te che era vamo contento quanto ci vedevamo si diceva qualche chiacchierre e cene andavamo contento, qui nessuno e come noi, quest genti sono razisti si credono che noi che siamo emicranti siamo stubiti e pezzenti, tutti non ti comprende ,che loro non hanno passate queste cose., ma però a noi solo uno che ci capisce Dio che ci combrente che on abiamo fatto male a nessuno e crazzie a lui ci fa stare bene e io solo a lui mi rivolge che lui sa la vita che faccio che delli altri non li penzo piu… abraci di cuore dal tuo comparo che sempre ti pensa buone cose Nicola Montemurro