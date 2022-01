E per merito degli infaticabili soci della Grafica di via 7 Dolori, che nello scorso autunno hanno attivato un ponte di arte e amicizia con l’associazione culturale ” La Luna” di Fermo e poi con realtà e figure che, da Urbino a Fabriano, un letterato davvero fine come Carlo Bo lo tengo in evidenzia sul leggìo delle priorità. E Bo nella nostra piccola regione era di casa, a presiedere la giuria del Premio Letterario Basilicata. Ma è toccato, come abbiamo annunciato nel servizio https://giornalemio.it/cultura/ricordando-carlo-bo-un-cofanetto-firmato-da-opere-di-19-artisti/ alla Grafica di via Sette Dolori, ricambiare l’invito con la presentazione del cofanetto degli artisti e la mostra di grafica ” La viva luce del ricordo” allestita negli spazi -laboratorio del Distretto del Mobile Imbottito. A fare gli onori di casa i materani Vittorio Manno, Angelo Rizzelli e Daniela Cataldi con opere dal tratto inconfondibile, insieme a quelle di altri validi artisti che vi invitiamo a visitare.



Noi l’abbiamo fatto, con il risicato tempo a disposizione, mentre era in corso la presentazione con gli ospiti marchigiani. Scendete in via Sette Dolori e gli amici della grafica, anche con il camice da lavoro ma con la squisita accoglienza di sempre, vi accompagneranno a vedere la mostra e vi parleranno perchè sono lì da quasi mezzo secolo… Da oggi c’è un motivo in più continuare con l’opera di Carlo Bo e quella degli artisti che espongono: ALFREDO BARTOLOMEOLI, PASCUAL BLANCO, LORENZO BRUNO, RENATO BRUSCAGLIA, MAURO CAPPELLETTI, DANIELA CATALDI, UMBERTO FRANCI, ANDREA GENTILI, ROBERTO GIANINETTI, RAFFAELE IOMMI, VITTORIO MANNO, SANDRO PAZZI, GIORDANO PERELLI, RICCARDO PICCARDONI, IRENE PODGORNIK, ANGELO RIZZELLI, RAIMONDO ROSSI, ATHOS SANCHINI e SANDRO TROTTI.