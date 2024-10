Cara vecchia radio. Una mostra a Potenza , ricordando l’inventore Marconi

A valvole, con transistor o sul web sulle ‘’onde’’ e su canali della radio continuano a viaggiare storie, canzoni, notizie che continuano ad essere tanta parta della nostra vista, con una attenzione diversa rispetto alla tv, al web, ai social. Alla radio l’ascolto è tutto, con una capacità di attenzione che varia con le frequenze di chi è davanti al microfono e che – in sintesi- riesce a coinvolgere chi ascolta. Chi ha fatto radio,negli anni Settanta-Ottanta, https://giornalemio.it/cronaca/musica-e-politica-sulle-radio-libere-e-autofinanziate-della-matera-di-lotta/ con le emittenti libere o privati ha aperto a spazi di libertà e confronto che hanno lasciato il segno. Ecco confronto, dialogo, partecipazione. La mostra sulle radio d’epoca che si terrà a Potenza, presso la sala Inguscio della Regione Basilicata, dal 7 all’11 ottobre- come riporta il comunicato stampa sull’evento- è l’occasione per celebrare un centenario e il suo inventore.

IL COMUNICATO DELLA REGIONE BASILICATA

Mostra di radio d’epoca e testimonianze dirette per raccontare ai giovani la radio

L’ufficio stampa della Giunta regionale di Basilicata – in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, il Museo “Simone-Marconi” di Palazzo San Gervasio, l’associazione Ari (Associazione radioamatori italiani – sezione di Potenza) – organizza una manifestazione in occasione dei 100 anni della radio e dei 150 della nascita di Guglielmo Marconi. L’evento ha il patrocinio della Rai.

Con lo scopo di raccontare ai giovani passato, presente e futuro della radio, dal 7 all’11 ottobre 2024, nel palazzo della Giunta regionale, sarà allestita una mostra di apparecchi radiofonici che cadenzano lo sviluppo del settore nei primi decenni e, contestualmente, si svolgeranno laboratori aperti alla partecipazione degli alunni con il supporto di media partner radiofonici locali e di web radio di istituto.

La mostra sarà inaugurata lunedì 7, alle ore 10. La manifestazione si concluderà venerdì 11, alle ore 10.30, nella sala Inguscio della Regione Basilicata con un convegno che si snoderà attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti della radio in Basilicata.