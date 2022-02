…persguendo nel proficuo lavoro avviato con due candidature a capitale italiana della cultura e con questa a capitale del libro 2022, vinta da Ivrea. La città di Adriano Olivetti, l’imprenditore illuminato che nel solco di Carlo Levi e di altri meridionalisti venne a Matera con il progetto di ” Comunità” al borgo La Martella. E in quel solco c’è ancora tanto da fare con un lavoro di rete dalle notevoli potenzialità. Il sindaco della città dei calanchi, descritta nel ” Cristo si è fermato a Eboli, Luigi De Lorenzo, non demorde e sa come muoversi. Di certo il lavoro di rete spazierà da Torino a Roma a Firenze a Matera, dove le impronte leviane e olivettiane sono una realtà della memoria dei luoghi. E a Matera, limitandoci a libri e materiale documentale, si attende che dal Comune vengano segnali concreti per inaugurare la biblioteca ” Leonardo Sacco” al rione Spine Bianche, come abbiamo già segnalato in altri servizi. Lavori completati…Che si aspetta per il taglio del nastro. Che ci riesca il dinamico sindaco di Aliano con il suo patto di collaborazione con Ivrea, capitale del libro 2022? Auguri.



L’INTERVENTO DEL SINDACO DI ALIANO

Il Ministero della Cultura ha proclamato la Capitale Italiana del Libro 2022: è risultata vincitrice la città di Ivrea. La giuria presieduta da Marino Sinibaldi ha analizzato i dossier di candidatura delle otto finaliste (Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea, Nola, Pescara, Pistoia, Pordenone) complimentandosi con tutte le finaliste per la qualità dei progetti, la vitalità e le energie dimostrate.

“Sapevano di concorrere con città e capoluoghi di provincia, – ha dichiarato il Sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo – già il fatto di essere entrati in finale è stato un grande risultato per il nostro piccolo borgo. Il nostro impegno sarà quello di continuare il percorso avviato negli ultimi anni per far crescere attraverso la cultura la comunità, in particolare guardando al futuro quindi investendo sulle giovani generazioni. La nostra è una visione territoriale, un cammino condiviso con tutta la Basilicata e rafforzato dalle tante relazioni intessute nel tempo con altre realtà culturali a livello nazionale. La volontà di Aliano è quella di proseguire su questa strada, stringendo rapporti anche con le altre città candidate e in particolare con Ivrea, a cui vanno i nostri auguri per il titolo conquistato”.