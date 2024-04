Cani e bambini.

Riceviamo e pubblichiamo volentieri, a seguire, una riflessione di Francione Francesco Paolo che partendo dalle ultime notizie di cronaca (neonato sbranato da pitbull ad Eboli) invita ad una riflessione generale sul rapporto cani-persone, sui “costumi e abitudini che da molti anni hanno messo radici nel nostro paese.” E a fronte della “cinofilia di massa” in base alla quale “molte famiglie, di ogni ceto sociale, in tutti i quartieri della città hanno un cane” per cui mentre prima era prevalente “il problema del randagismo” mentre ora “sono denunciati problemi d’igiene, perché non sempre e non tutti i proprietari si preoccupano di raccogliere le deiezioni solide, di spruzzare liquido disinfettante su quelle liquide” o anche il mancato rispetto “dell’obbligo della museruola” in determinate circostanze a garanzia della sicurezza dei cittadini. Francione, dato per scontato che coloro “che tengono animali in casa sono senza dubbio persone dal cuore grande”, si chiede, però, “se il tipo di vita imposto al cane per adeguarlo alle nostre esigenze sia quello più rispettoso della psicologia del cane o se invece si finisca per maltrattarlo proprio ricoprendolo di attenzioni domestiche.” Ed infine pone una questione: “Ma perché permettere l’allevamento di cani di grossa taglia e di razza aggressiva a privati, perchè permettere che si tengano nei giardini o nei cortili con grave rischio che facciano danno ai loro stessi padroni, adulti o bambini che siano? Nonchè il richiamo a non dimenticare (nella spesso imbarazzante umanizzazione dei fidi amici a cui si assiste) che il proprietario è un “animal rationalis”, mentre il cane è e “resta animal“. Con tutte le conseguenze del caso “sul piano della gestione, dell’igiene, della familiarità che l’animale dovrebbe avere con i bambini. E sarà sempre compito e responsabilità della persona dotata di ragione creare un giusto equilibrio perché la vita dell’uno e dell’altro sia nell’ armonia e nel rispetto delle diverse nature.” A seguire l’integrale nota di Francione.

Cani e bambini.

“Moltissimi sono rimasti scioccati alla notizia del bambino di tredici mesi ucciso da due cani che lo azzannano mentre è in braccio a un adulto. Non è il primo episodio e non sarà l’ultimo se non verranno presi provvedimenti adeguati e se, soprattutto, non si approfondisce anche una seria riflessione su costumi e abitudini che da molti anni hanno messo radici nel nostro paese.

Non interessa molto la dinamica dei fatti dinanzi all’episodio nudo e crudo: un bimbo sbranato da cani, con adulti presenti.

Ricordo tanti altri fatti analoghi: la vecchietta uccisa da un pitbull per aver aperto accidentalmente il cancello di un giardino; l’operaio adulto, robusto e forte, guardiano in un cantiere, ucciso da due cani che lui stesso accudiva da molto tempo. Sarebbe un tema di ricerca interessante raccogliere tutti gli episodi di questo genere degli ultimi venti anni.

Riporterò il caso di tre mesi fa che mi è stato più facile rintracciare: Paolo Pasqualini è un uomo di 39 anni, caporeparto di un supermercato Esselunga nel quartiere di Centocelle a Roma. Ama la vita, è intenzionato a riprendere gli studi universitari, si tiene in forma facendo jogging nella campagna che circonda Manziana, il paese dove vive alle porte della capitale. Disgraziatamente tre rottweiler escono da un cortile male custodito e lo uccidono.

I fatti inquietano l’opinione pubblica ed è necessario trovare soluzioni adeguate che impediscano il ripetersi di simili episodi.

Alcuni commenti, soprattutto da parte di associazioni per la difesa e la protezione degli animali (Oipa, Aidaa) sono prevedibili e quasi sempre uguali: bisogna accertare la dinamica dei fatti prima di gettare la croce addosso ai cani; il cane non ha mai colpa; erano cani tranquillissimi, i cani hanno male interpretato qualche messaggio inviato dal padrone; si dovrebbe avere un patentino per poter gestire un cane di grossa taglia, come la patente di guida di una macchina.

Sono commenti di persone competenti, ma rimane lo sconcerto che si possa essere uccisi mentre si fa una passeggiata.

Si è molto sviluppata negli ultimi anni una “cinofilia di massa”, potremmo dire: molte famiglie, di ogni ceto sociale, in tutti i quartieri della città hanno un cane. Un costume tanto diffuso da creare talvolta problemi nella vita stessa della città: alcuni anni fa, a Matera, emergeva il problema del randagismo; oggi sono denunciati problemi d’ igiene, perché non sempre e non tutti i proprietari si preoccupano di raccogliere le deiezioni solide, di spruzzare liquido disinfettante su quelle liquide, non tutti e non sempre rispettano l’obbligo della museruola in certe circostanze, garantiscono sicurezza e quiete per i cittadini.

E’ convinzione diffusa nella maggior parte delle persone che allevano un cane che i cani di piccola taglia potrebbero avere una funzione positiva nella dinamica dei rapporti famigliari, forse anche una funzione terapeutica.

Tutti apprezzano la grande utilità dei cani di grossa taglia: i cani guida per le persone prive di vista, i cani-poliziotto per il controllo del traffico di stupefacenti, i cani della protezione civile che salvano i seppelliti dalle macerie nei terremoti e tanti altri tipi di utilizzo di questo grande e vecchio amico dell’uomo.

Ma perché permettere l’allevamento di cani di grossa taglia e di razza aggressiva a privati, perchè permettere che si tengano nei giardini o nei cortili con grave rischio che facciano danno ai loro stessi padroni, adulti o bambini che siano? Esiste una lista di razze pericolose il cui allevamento è vietato ai privati? E’ possibile che razze aggressive di cani si siano ottenute con esperimenti di riproduzione di cui non si riesca a controllare gli esiti ?

Coloro che tengono animali in casa sono senza dubbio persone dal cuore grande: sono legati ai nostri fratelli animali da legami affettivi molto forti, ne godono della loro presenza e sono disposti per loro a fare grandi sacrifici.

Bisogna chiedersi però se il tipo di vita imposto al cane per adeguarlo alle nostre esigenze sia quello più rispettoso della psicologia del cane o se invece si finisca per maltrattarlo proprio ricoprendolo di attenzioni domestiche.

Bisogna tener presente, a mio parere, che il padrone è “animal rationalis” mentre il cane resta animal. E ciò ha delle conseguenze sul piano della gestione, dell’igiene, della familiarità che l’animale dovrebbe avere con i bambini. E sarà sempre compito e responsabilità della persona dotata di ragione creare un giusto equilibrio perché la vita dell’uno e dell’altro sia nell’ armonia e nel rispetto delle diverse nature.

Un appello al Sindaco di Matera: gli uffici preposti fanno i dovuti controlli perché gli animali vivano in condizioni compatibili con la loro natura senza che abbiano a soffrire ? Si fanno rigorosi controlli perché episodi come quello tragico di Eboli non abbiano a ripetersi nei nostri borghi e nella nostra città ?”

Francione Francesco Paolo