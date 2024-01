Campo 65 su Rai Storia nel segno della A…come Altamura

…ma anche Archeologia, Amicizia, Atomica e Arcobaleno, quello della bandiera della pace che nel grigiore e nelle sofferenze del passato può garrire per quanti credono nei valori di un domani migliore, fondato sulla memoria. Sono le sensazioni scaturite dopo aver visto in prima serata, lunedì 15 gennaio 2024, su Rai Storia per il ciclo “Italia. Viaggio nella bellezza”, la puntata girata ad Altamura dal titolo “Uomini di Altamura. Memorie da un campo di prigionia”, firmata da Brigida Gullo, con la regia di Eugenio Farioli Vecchioli.



Un affresco di quello che è stato e con la cornice intorno a un quadro, che comincia a tirar fuori tracce e ricordi di quello che è stato e potrebbe venir fuori da un lavoro di ricerca, che ha bisogno dell’impegno di tutti su Campo 65, un campo concentramento per soldati fatti prigionieri nel secondo conflitto bellico, per grande dell’impero inglese. E poi dopo l’armistizio campo di addestramento inglese per la resistenza jugoslava e dagli anni ’50 e ’60 per accogliere i profughi giuliani, del nord Africa e da altri Paesi come la Romania, ad esempio, dove la presenza italiana non era gradita. E far da guida nel racconto di un Campo che conosce bene, per quello che è rimasto, è Domenico Bolognese.



Un tipo dalla scorza dura, che ha un sogno nel cassetto…aprire tutti quelli che erano negli armadi del campo, attraverso diari, foto, ricordi e con tutto quello che il paziente lavori degli esperiti di archeologia moderna dell’Università di Bari potranno riportare alla luce, come abbiamo riferito in altri servizi. E così tra una zoomata su Lama Lunga, dove è stato ritrovato ”Ciccillo” il più longevo cittadino della Murgia, o su Cava Pontrelli che conserva le impronte di diverse specie di Dinosauri, si arriva al Campo 65 con le scoperte dell’archeologo Giuliano De Felice.



Lì dovevano esserci le cucine, che avevano ben poco da cucinare…surrogato di caffè e una minestra che non arrivava, perchè non c’era da mangiare nemmeno per gli italiani. Prigionieri inglesi, pertanto, mal tenuti e in violazione alla convenzione di Ginevra. Poco male. E se in due decidono di fuggire, come ricorderà Malcom Giakill, come Ralph Corps e Charlie Wash, dopo aver recuperato un diario dell’epoca, poco male.



Era inevitabile. Ma difficile darsi alla macchia sulla Murgia, a meno che di trovare la moglie di un contadino mossa a compassione nel vedere due ragazzi disperati come il proprio figliolo in guerra. Altra storia riferita ai 100 edifici, rispetto ai pochi rimasti di Campo 65 che, guarda caso ha un’altra realtà a cui ispirarsi come l’ex campo 51. oggi sede del 7° battaglione ”leggendario” bersaglieri di Altamura, che mantiene intattata la tipologia dei capannoni di un tempio: camerate, chiesa, palestre, mensa.

Un’idea di quello che era stato il vecchio campo di prigionia, di addestramento di soldati sloveni che hanno lasciato tracce – su una arcata- di una scritta su alleanza internazionale e ai lati di un disegno di animali che schiacciano l’oppressore nazista e fascista.



Il documentario, percorrendo la strada ferrata di luoghi isolati porta a Casal Sabini dove fino alla prima guerra mondiale venne realizzato un altro campo di detenzione: quello di Casale, poi trasformato in borgata rurale come dimostrano un simbolo e una iscrizione del Ventennio.



Una conferma che la Murgia sarà luogo di elezioni per storie da non far vedere o da nascondere, come accadrà negli anni Sessanta con la dislocazione dei missili a testa nucleare ”Jupiter” da parte della Nato, durante la guerra fredda. Prassi che riguardò anche i territori di Matera e Montescaglioso fino al 1963, con la soluzione della crisi di Cuba. Un periodo difficile anche per gli ultimi profughi venuti dal nord Africa, dalla Tunisia, come hanno raccontato Giovanni Licitra e la moglie Giuditta, figlio di una famiglia facoltosa che venne spogliata di tutto o quasi. E per loro, come accade oggi per tanti migranti, fu difficile imparare l’italiano.

Nel campo, prima della chiusura nel giugno di quell’anno, giunsero quattro insegnanti altamurani e uno di loro, la maestra Farella, ha detto che in quel luogo ” Noi fummo una ventata di aria fresca…” Ed è quella che continua a spirare in quel luogo della memoria che è campo 65. Meriterebbe che ispirasse una fiction, come la ”Storia” tratta dal libro di Elsa Morante. Questo dal grande libro dell’anima della Murgia, che racchiude i ricordi di donne, bambini, uomini come il giocatore e allenatore di basket Sacchetti…