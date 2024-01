Campo 65 su Rai Storia e anteprima ad Altamura

La memoria di un popolo anzi, di tanti popoli, passati per Campo 65 di Altamura non si può e non si deve cancellare, soprattutto oggi con i rigurgiti e le strategie autoritarie e liberticide, coperte dal drappo nero dell’ipocrisia e della disinformazione. Per fortuna ci sono luci che si accendono nel solco di un lavoro paziente, ostinato, come quelli dell’impegno dei volontari che tengono in piedi quella storia e quei ruderi, come Domenico Bolognese e di recente anche dall’Amministrazione comunale che ha attivato un intervento di salvaguardia in quella zona. Il documentario che sarà trasmesso lunedì 15 gennaio su RaiStoria e le iniziative in programma il 12 al teatro Mangiatordi sono la conferma che quel brano di memoria, patrimonio mondiale di sofferenza e libertà, sarà tutelato. A confermarcelo le note dell’Amministrazione comunale e dell’associazione Campo 65, che riporta nella pagina social, anche la notizia del 1 gennaio scorso sull’intervento in un manufatto interessato da crolli.



IL Comunicato del Comune di Altamura

Anteprima del documentario “Uomini di Altamura. Memorie da un campo di prigionia” (Rai Cultura – Rai Storia).

Lunedì 15 gennaio alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, per il ciclo “Italia. Viaggio nella bellezza”, andrà in onda una puntata girata ad Altamura dal titolo “Uomini di Altamura. Memorie da un campo di prigionia”, firmata da Brigida Gullo, con la regia di Eugenio Farioli Vecchioli. Si documentano i luoghi di prigionia qui dislocati durante le guerre mondiali, particolarmente Campo 65, concentramento per soldati fatti prigionieri nel secondo conflitto bellico.

Su iniziativa del Sindaco Vitantonio Petronella, grazie alla disponibilità della Rai Cultura diretta da Silvia Calandrelli, sarà possibile assistere alla puntata in anteprima ad Altamura. L’Amministrazione comunale ha organizzato la proiezione Venerdì 12 gennaio, al cinema teatro Mangiatordi, in due momenti della giornata:

ore 10.00, per gli studenti di scuole superiori di secondo grado e per le università;

ore 16.00, aperta alla cittadinanza, con ingresso libero fino a raggiungimento della capienza.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Petronella e della vice sindaca Angela Miglionico e gli interventi di ospiti.

Oggi le baracche “superstiti” del Campo 65 sono oggetto di indagine e scavo degli archeologi delle Università di Bari e Foggia. Memorie, racconti e testimonianze fanno rivivere questi luoghi, descrivendo i vissuti personali di chi fu prigioniero. Il secolo dei conflitti ha lasciato, in questa parte di Murgia, altre tracce che oramai si confondono con il paesaggio: è il caso del campo di prigionia di Casale (prima guerra mondiale) e delle basi missilistiche costruite durante la guerra fredda dagli Stati Uniti. Tra gli intervistati: Domenico Bolognese (Presidente Associazione Campo 65), Giuliano De Felice (archeologo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Isabella Insolvibile (storica), Leopoldo Nuti (Università degli Studi Roma Tre).



L’annuncio dal sito social di Campo 65

– Venerdì 12 Gennaio, ore 16:00, Cineteatro Mangiatordi, Altamura

Siamo immensamente lieti di annunciare che la nuova puntata “Italia viaggio nella bellezza – Uomini di Altamura. Memorie da un campo di prigionia.” dedicata a Campo 65 verrà proiettata, in anteprima nazionale, presso il Cineteatro Mangiatordi, venerdì 12 gennaio 2024 ore 16:00 con accesso libero per la cittadinanza.

Tra gli ospiti, sindaco e vice-sindaco, regista e autrice del programma e tantissimi protagonisti della puntata, tra cui due ospiti internazionali.

Il comune di Altamura ha ottenuto il privilegio, e relativa autorizzazione, alla proiezione di questa premiere per permettere la visione della puntata sul grande schermo cinematografico a beneficio della comunità locale.

La puntata verrà successivamente trasmessa su Rai Storia (canale 54) e resa disponibile anche sulla piattaforma Rai Play.

La serie “Italia: viaggio nella bellezza”, giunta alla 9°stagione, realizzata da Rai Cultura in collaborazione con il Ministero della Cultura, non è altro che un itinerario alla scoperta del patrimonio culturale del nostro Paese, per conoscere quello che il passato ci ha lasciato e quanto stiamo facendo per tutelarlo e conservarlo.

Siamo orgogliosi di aver dato il nostro supporto e contributo prima, durante e dopo la realizzazione delle riprese che hanno coinvolto, tra gli altri, anche i ragazzi dei Licei Federico II e Cagnazzi di Altamura. Lo abbiamo fatto, senza troppi clamori, con lo stile che ci contraddistingue: fatti non parole.

Grande protagonista della puntata il Campo 65, le sue memorie e tutti i luoghi direttamente o indirettamente collegati al Campo.

L’auspicio è che questa grande vetrina internazionale, che ci viene offerto dal nostro servizio pubblico, serva per dare ulteriore impulso e stimolo alle urgentissime cure di cui questo luogo NECESSITA e MERITA.

In questo momento solo questo realmente CONTA.

I ringraziamenti puntuali arriveranno dopo la premiere per evitare di “spoilerare” luoghi e protagonisti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo rispetto alla proiezione. Vi aspettiamo !!

Nel 2024 ci sarà la messa in sicurezza del

Campo 65 e non ci saranno più questi crolli?

La foto ritrae l’ultimo crollo risalente a luglio del 2023 relativo ad una delle due baracche prigionieri ancora in piedi.

Siamo sicuri che il nuovo anno porterà la messa in sicurezza del Campo 65. Difatti la Giunta Comunale di Altamura con la deliberazione n. 71/2023 ha deciso che “procederà a studi preliminari, indagini e verifiche strutturali, dando mandato al dirigente del VI Settore dei Lavori Pubblici, per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza delle torrette e dei capannoni localizzati nell’area di CAMPO 65, al fine di procedere alla programmazione di un successivo intervento di valorizzazione del sito, quale importante testimonianza culturale della storia del nostro Paese.”

Intanto, grazie al sindaco Antonio Petronella, a Rai Cultura, a UNIBA – D.I.R.I.U.M. e alla nostra collaborazione, possiamo anticipare che prossimamente ci sarà ad Altamura l’anteprima della puntata della serie televisiva “Italia, Viaggio nella Bellezza”, dedicata all’archeologia e alla memoria del paesaggio di guerra ad Altamura nel Novecento, realizzato da Rai Storia.

Le vicende che l’associazione CAMPO 65 APS sta raccontando da cinque anni.