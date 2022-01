E nè poteva essere diversamente. La locandina e il commento comparsi sulla pagina social del campo, inviataci dal dinamico Domenico Bolognese, con la sensibilità e l’impegno di sempre, con un evento in diretta streaming per la ”giornata della memoria”, conferma la validità di un percorso e l’attività di sensibilizzazione costante verso le diverse fasce di popolazione sui temi della pace, libertà, democrazia, diritti, discriminazioni. Non bisogna dimenticare quanti hanno perso, dato la vita, perchè dittature, sopraffazioni non si ripetano. Il programma di domani è aperto a vari contributi e tra questi, non secondario, quello di Adelmo Cervi, che abbiamo avuto modi di conoscere a Matera. La memoria non si cancella. Passaparola.



DALLA PAGINA FB DI CAMPO 65

Ecco qui con il primo appuntamento che ci vede protagonisti previsto per il Giorno della Memoria.

In collaborazione con la sezione ANPI Altamura – Ba e con ospiti di grande spessore. Siete tutti invitati alla diretta che verrà trasmessa su questa pagina.

Per non dimenticare.

Giorno della Memoria 2022

MEMORIE (R)ESISTENTI

Giovedì 27 gennaio 2022 | ore 10.30

in diretta streaming dai canali Facebook e YouTube

dell’ANPI-Altamura e dell’Associazione Campo 65

LUCIA PERRONE

ANPI-Altamura

Memoria storica e l’impegno dell’ANPI

Contributi e riflessioni di alcuni studenti delle scuole altamurane

ADELMO CERVI

Memoria vivente dell’eccidio nazifascista dei sette fratelli Cervi

Video da Israele di TALYA KLAYNER-DAYAGI

Ass. familiari Jewish Pioneers prigionieri di guerra

“Sulle orme di Bandi Bachi”

I prigionieri ebrei del Campo 65 e la Shoah

DOMENICO BOLOGNESE

Associazione Campo 65

Il fascismo non abita più qui. Tracce e ferite del nostro passato

ISABELLA INSOLVIBILE

Fondazione Museo della Shoah

“La memoria del passato e l’impegno del presente”

ROSA MELODIA

Sindaca di Altamura

La Memoria e il ruolo delle amministrazioni locali

Contributo musicale in video

“SOTTO LA LANTERNA” Lili Marleen

ANTONIO DAMBROSIO (arrangiamento e percussioni),

CONNIE VALENTINI (voce)

Coordina Filippo Casanova