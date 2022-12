Campagna elettorale ? “Le figlie di E.V. A” ripartono da Ferrandina

Elvira e il suo battagliero comitato ripartono da Ferrandina ( Matera) per una campagna elettorale a sindaco che le vedrà, ne siamo certi, trionfare in tanti ”piazze” teatrali con il seguito- è auspicabile- de ” Le figlie di E.V.A”, contro i truffaldini ”ipocriti e ingrati” Papaleo di turno che devono a persone semplici, infaticabili, il proprio successo. Già perchè, è un dato di fatto, ”dietro al succcesso di un grande uomo c’è sempre una grande donna…” ma, come ricorda Elvira, dietro una grande donna spesso non c’è nessuno…” E allora tornare sul palco, e magari con una prima a Ferrandina quando sarà, dopo aver concluso dopo quattro anni un tour di successo durato quattro anni, ci sembra un piccolo, grande contributo ad aiutare le donne a credere di più in sè stesse e a portare valore aggiunto nel patriarcato della politica.



Gli applausi ricevuti da Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi al teatro ”Mimì Bellocchio di Ferrandina” su una storia dei nostri tempi, che mette nel frullatore della vita sentimenti , situazioni paradossali e luoghi comuni, sono per il regista Massimiliano Vado e per Vincenzo Alfieri, autore del testo, uno stimolo a far scendere le figlie di E.V.A in politica. Chissà…

Il pubblico ( al ”Bellocchio” si è registrato il tutto esaurito e con tanti venuti anche da fuori) ha apprezzato e sottolineato con risate e applausi una storia dal ritmo incalzante, con situazioni sorprendenti, battute e intercalari dialettali (in calabrese) da commedia del quotidiano. Quel dietro le quinte di come si reagisce alle disgrazie della vita, pur di vendicarsi, mettendo insieme le forze all’insegna del motto (ma che fatica azzeccarlo) ” Una per tutte, tutte per una” delle tre moschettiere .



E vendetta fu, tra tentativi di suicidio con salti dal primo piano…, 100 e passa gocce di sedativi e quattro chili di ‘nduja, fino a scegliere uno sfigato da plasmare per sfidare il sindaco traditore Papaleo. La scelta cade su un corsista, il candidato sindaco Luca Besozzi, una figura “nuda e cruda” del cenacolo delle persone alla ricerca di autostima guidato dal maestro Ikea. Mica facile per le tre influenzer. Sono Elvira,ex segretaria che ”sa, vede e risolve….” e inguaiata dalle società fallimentari intestatele dall’ex datore di lavoro, la moglie Vicky sempre in apprensione per il figlio che sniffa e ”somatizza” e delusa per il tradimento di suo marito con la bionda Bella Monella,e Antonia docente calabrese, precaria a vita, che deve mandare avanti quel rampollo viziato che traduce il Carpe Diem oraziano con un ”buon giorno pesce”.



E tra le tre, quest’ultima, è quella che deve fare i conti con la sindrome di Tourette, un disturbo neurologico caratterizzato da tic multipli ripetuti, motori e vocali, che durano per più di un anno. Ma grazie anche a questa situazione riesce a trovare l’amore con il candidato sindaco, che ha aspirazioni da attore, Luca Besozzi. Con la cura ”senza sosta” delle tre influenzer Besozzi conquista la piazza, ripetendo come un ventriloquo quanto le viene suggerito -a distanza- dalla ”pratica” Elvira e non mancano gli equivoci di ripetizioni ”ventriloquesche” non volute, che destano l’ilarità del pubblico e degli elettori. Compresi i ”fuori campo” come lo squillo inevitabile e ripetuto, in platea, di un telefonino, che ha indotto Elvira a ripetere con ironia : ” Se è Papaleo ditegli che non ci sono…” Personaggio che, dietro le quinte, ha tentato fino all’ultimo di corrompere e di rompere la coalizione delle tre donne, che l’avevano tradito. Ma la campagna elettorale è un successo e il sindaco viene eletto all’insegna dello slogan ” Per voci ci facciamo in tre”. Besozzi, però, ha altre aspirazioni e rinuncia alla carica, spiegandolo dal palco. Delusioni dell’elettorato e delle tre influenzer che, come Pippo Baudo, avevano formato e scoperto un candidato venuto dal nulla e divenuto popolare. La fascia di sindaco, è un impegno, passa al comitato elettorale e alla candidata Elvira, pronta a una nuova sfida… Sostenuta dalla platea del ”Mimi Bellocchio” . A cominciare dal primo cittadino della cittadina aragonese della Valbasento. Plaude e annuisce. con un ” Brave, andate avanti, provateci, avete stoffa e volontà” , il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, che ha messo a punto un cartellone di rilievo dedicato ”A Mimì”. E qui sono pronti a scrivere per l’edizione 2023 il ritorno delle ”Figlie di E.V.A’ e con una ”F” in più tutta al femminile, come la ”F” di Ferrandina.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

“Figlie di Eva”. La stagione Teatro Festival Ferrandina “A Mimì” sabato 10 dicembre, al CineTeatro Bellocchio, prosegue con una commedia brillante.

L’Eva del titolo è l’acronimo delle tre donne tradite- Elvira, Vicky, Antonia- non solo il riferimento biblico. Il testo di Vincenzo Alfieri, Grazia Giardiello e della stessa Michela Andreozzi, lega in ritmi brillanti da commedia moderna, una storia realistica nei protagonisti e nelle situazioni. Il regista Massimiliano Vado ritaglia per Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, dei personaggi attraenti, esilaranti, capaci di tenere alto il ritmo e la qualità recitativa, quasi in una gara di bravura ma senza vincitrici.

