Camminando di notte…Il sindaco di Moliterno si racconta

Non è facile di questi tempi, frase fatta, governare un piccolo comune con la burocrazia che riserva sorprese e con chi guida il BelPaese che tira dritto, quando si tratta di tagliare i servizi e continuare a fare nulla- aldilà di slogan intrisi di ipocrisia- per contenere il calo demografico che influisce e non poco sulla spesa sociale e previdenziale e sul mantenimento di livelli di vita accettabili. Così i sindaci diventano il parafulmine della cultura dell’arrangiarsi, di vivere alla giornata e con pochi spazi per la programmazione. Moliterno,paese della Basilicata con meno di 5000 abitanti, nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, ha avuto e ha un sindaco. Antonio Rubino In lizza per un secondo mandato,che ha realizzato cose positive e altre sono in cantieri. Ma restano i problemi di una comunità che vuole andare avanti. Rubino ha affidato a un libro, che non abbiamo letto, riflessioni, proposte, aneddoti pensati e scritti -come è nel titolo- ‘’ Camminando di notte. Narrazioni di un sindaco di un piccolo Comune’’. E la notte, si sa, porta consiglio. Buon lavoro sindaco Rubino, con il sostegno della comunità locale.



COMUNICATO STAMPA

Antonio Rubino, sindaco di Moliterno, presenta

“Camminando di notte. Narrazioni di un Sindaco di un piccolo Comune”

Moliterno, 22 maggio 2026 – Un giovane sindaco di un piccolo comune delle aree interne del sud Italia, un’esperienza amministrativa intesa, la voglia e la necessità di raccontare cosa c’è dietro, al di sotto e al di sopra di ogni decisione presa in virtù della carica ricoperta. Antonio Rubino, sindaco di Moliterno, affida a “Camminando di notte. Narrazioni di un Sindaco di un piccolo Comune”, le riflessioni sul significato profondo dell’essere primo cittadino di una comunità.

Il volume, edito da Valentina Porfidio Editore, con la prefazione a firma di Matteo Renzi, è stato presentato ieri sera a Moliterno, nel corso di un dibattito a più voci tra l’autore e rappresentanti delle istituzioni, della politica e della società civile, moderato dal giornalista Paride Leporace.

È un libro intimo quello abbozzato negli anni da Rubino. Un viaggio in cui le decisioni difficili, le responsabilità quotidiane e le visioni per il futuro, sono spesso maturate nei momenti più silenziosi e nascosti della vita amministrativa.

Al centro della narrazione tutto ciò che resta oltre gli atti ufficiali, i comunicati e le polemiche: le emozioni, i dubbi, le attese, le notti insonni e le piccole conquiste quotidiane che accompagnano il governo di un paese alle prese con esigenze strettamente locali ma inevitabilmente calate in contesti globali. Tutto si tiene nell’esperienza amministrativa: il piccolo e il grande, il dolore e la gioia, le conquiste e le sconfitte. Sempre in quella dimensione estremamente concreta che caratterizza la politica locale, fatta di rapporti diretti, memoria condivisa e responsabilità verso le persone.

Nel testo emergono le contraddizioni e la complessità dell’amministrare un piccolo comune: la mediazione continua tra ciò che sarebbe giusto e ciò che è possibile, tra le urgenze quotidiane e le visioni di lungo periodo, tra il bisogno di decidere e il desiderio di essere compresi. Non mancano capitoli dedicati ai “grandi temi” della politica, quelli più avvertiti dai cittadini: il lavoro, la sanità, la casa, l’ambiente.

“Camminando di notte” non vuole essere un manuale amministrativo, né un manifesto politico. È piuttosto una raccolta di frammenti, aneddoti e riflessioni che restituiscono il volto più umano delle istituzioni, intervallato da brevi ma significative telefonate che puntellano la vita del sindaco, tra ilarità e riflessione. Un racconto in prima persona che attraversa cinque anni di amministrazione – quasi sei – senza seguire una cronologia precisa, ma raccogliendo esperienze, persone, incontri, opere, delusioni e speranze che hanno segnato il percorso politico e umano di “un sindaco di un piccolo comune”.

L’iniziativa ha uno scopo benefico, l’intero ricavato verrà devoluto a progetti sociali.