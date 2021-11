…e chissà che l’inserimento nel calendario da tavolo del paese dove il medico Carlo Levi, trascorse otto mesi di confino politico, dipinse e poi descrisse nel celebre libro ” Cristo si è fermato a Eboli, non porti fortuna per la candidatura a capitale italiana . Ad augurarselo, e lo facciamo tutti,anche il comandante provinciale dell’Arma colonnello Roberto Lerario che ha apprezzato le potenzialità turistiche di quel centro dei calanchi , risorse comuni ad altri luoghi della Basilicata. Mancano tre mesi al pronunciamento della commissione e Aliano, sui tavoli di tante famiglie, imprese e nelle caserme dei Carabinieri, naturalmente, sarà uno stimolo a visitarla.



Insieme ai luoghi descritti dallo scrittore Carlo Lucarelli, figura arcinota della letteratura storica, di indagine e ricerca del nostro Paese, con la presenza degli uomini e delle donne dell’Arma disegnati dal pittore della transavanguardia Sandro Chia. Artista che chiude il triennio dedicato a questo tipo di corrente pittorica e non a caso la presentazione del calendario 2022, dedicato al bicentenario del Regolamento dell’Arma, è stato presentato al Museo di arte moderna di Roma. Il calendario storico, in particolare, è diventato oggetto di collezione da esibire con orgoglio, appeso in bacheca con quella cordicina intrecciata rossa e blu che ‘stringe’ un rapporto ultradecennale (il primo fu stampato nel 1928) con la popolazione. Ci siamo affezionati anche noi per ‘’tradizione’’ familiare e il ricordo va a quanti hanno sfogliato le annate prima di noi, magari annotando ‘’con gli occhi’’ i periodi di licenza, le festività come la protettrice ‘’ Virgo Fidelis’’.



Disegni, storie, e fotografie, alcune di grande successo come i calendari dedicati a film o sceneggiati che hanno raccontato personaggi e storie di carabinieri tra la gente: dai racconti del Maresciallo,con l’attore Turi Ferro,,di Mario soldati , passando per la saga di ‘’Pane, amore e….’’ con Vittorio De Sica nei pani del maresciallo Antonio Carotenuto, ‘’ I due carabinieri’’ con Carlo Verdone, Enrico Montesano e Massimo Boldi, fino al maresciallo Nino ‘’Cecchini’’ Frassica nella fortunata serie di Don Matteo. I calendari, stampati oggi in oltre 1,2milioni di copie e una quota anche in nove lingue straniere, sono espressione di cultura e di un Paese di valori e di identità senza tempo. E, a proposito di tempo agende da portare con sé, che riporta espressioni pittoriche di diverso genere fino al fumetto e una da tavolo ”planning” per pianificare le attività sono un’altra opportunità per restare in contatto con l’Arma, che ha rivisitato migliorando la funzionalità il sito web www.carabinieri.it . E poi l’Arma è diffusa un po’ ovunque, anche in piccoli centri come Aliano, con i militari pronti all’ascolto e a intervenire. Il ‘’112’’ serve anche questo.



IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’ARMA

COMUNICATO STAMPA

Carlo Lucarelli e il Maestro Sandro Chia per il Calendario Storico dell’Arma 2022

Presentato il prezioso calendario da collezione

Anche a Matera, questa mattina, presso la caserma “M.O.V.M. Magg. Rocco Lazazzera”, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola Roberto Lerario, ha presentato alla stampa il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per il 2022. L’opera è stata realizzata dal Maestro Sandro Chia e dallo scrittore Carlo Lucarelli e celebra i duecento anni del primo Regolamento Generale dell’Arma.

Il Calendario prosegue il cammino intrapreso due anni fa continuando ad arricchire racconti di narrativa contemporanea con pregiate tavole di maestri della “transavanguardia”. Il talento dello scrittore Carlo Lucarelli accompagna i lettori, mese dopo mese, con narrazioni ispirate dall’evoluzione dello storico Regolamento, che risale al 1822, e da allora immutato nei valori ma sempre aggiornato con integrazioni susseguitesi in questi due secoli. La penna del celebre giallista si sofferma di volta in volta su episodi ambientati lungo il corso degli ultimi 200 anni nei quali il Regolamento si manifesta come chiave di volta non solo per l’organizzazione dell’Arma ma per la sua perfetta integrazione nella società. Storie di vivere comune assurgono a riferimenti valoriali mostrando come i concetti espressi nello storico documento si incarnano nel quotidiano agire dei Carabinieri. È da questo paradigma che si declinano gli avvincenti racconti di Carlo Lucarelli che si fondono in un unicum quasi inscindibile con le straordinarie opere del Maestro Sandro Chia.



Ne scaturisce un percorso narrativo che si snoda tra i doveri e le responsabilità dell’essere Carabiniere, dove il militare è presenza tra e per le persone, attraverso immagini che generano un racconto fatto di luce, di colori tenui, di ritmi grafici soavi.

Colori e sagome differenti di volti, disegnano l’espressione moderna, multiforme, multiculturale e multietnica della società con tutto il carico emotivo di passione, dolore, di gioie, di delusioni, di ambizioni e di speranze.

Anche quest’anno con questo esclusivo Calendario Storico, l’Istituzione offre un insieme di emozioni coinvolgenti e appassionanti da donare al lettore in ciascuna singola pagina, ove ogni carabiniere rappresentato esalta e racchiude quelli del passato, del presente e del futuro.

Il notevole interesse da parte del cittadino verso il Calendario Storico dell’Arma, oggi giunto a una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda), è indice sia dell’affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti, che ne fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni quanto nei luoghi di lavoro, quasi a testimonianza del fatto che “in ogni famiglia c’è un Carabiniere”.

Iniziata nel 1928, la pubblicazione del Calendario, giunta alla sua 89^ edizione, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete, con le sue tavole, delle vicende dell’Arma e, attraverso di essa, della Storia d’Italia.



Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2022 dell’Agenda, che attraversa le espressioni pittoriche delle maggiori tradizioni stilistiche sino al fumetto. Un viaggio di due secoli che raffigura l’Arma, ma al tempo stesso l’Italia, perché il metro condiviso è sempre quello di leggere il Carabiniere presente nel territorio. All’interno l’elaborato è stato arricchito con cinque contributi, che descrivono il rapporto tra i Carabinieri e la loro rappresentazione. Ogni singolo autore si è dedicato a tratteggiare differenti aspetti: lo storico d’arte Prof. Claudio Strinati ha voluto raccontare i diversi stili con cui è stato ritratto il militare dell’Arma negli ultimi due secoli; il Gen.C.A. Carmelo Burgio ha descritto il protagonismo dei Carabinieri all’interno del fumetto, partendo dalla diffusione in Italia di quest’ultimo; l’intellettuale Luca Crovi ha ideato un racconto di fantasia collegando tra loro le rappresentazioni di appartenenti alla Benemerita presenti su alcune opere artistiche di differenti stili; l’artista Michelangelo Pistoletto ha interpretato la propria opera “Carabinieri”, di cui nell’Agenda appare un prezioso dettaglio; nel cuore del taccuino i lettori troveranno anche una interessante sintesi dei capolavori raccolti all’interno del Museo Storico dell’Arma.

Altre due opere completano l’offerta editoriale:

 il Calendario da tavolo, dedicato al tema Carabinieri… persone e territorio, racconta in simboliche fotografie il cambiamento del tessuto sociale nelle aree interne del Paese e del loro lento ma inesorabile spopolamento. Territori in cui spesso gli unici presidi di prossimità dello Stato sono la Stazione Carabinieri e il Municipio. Tra questi spicca Aliano (MT), il comune “dalle case con gli occhi”, arroccato sui calanchi, noto per aver ospitato lo scrittore Carlo Levi nei sui 8 mesi di confino. A questa narrazione iconografica si affiancano immagini di alberi monumentali presenti nel nostro territorio, silenziosi testimoni delle mutazioni storiche. L’intero ricavato della vendita di questo calendarietto da tavolo è devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

 il Planning da tavolo dedicato allo Squadrone Eliportato Cacciatori raccoglie le peculiarità di questo importante Reparto e la storia delle loro origini nelle differenti regioni ove tutt’oggi sono presenti. Per la prima volta l’opera rivolge la propria attenzione anche ai più piccoli con un breve racconto di fantasia al suo interno ideato e scritto dal Magg. Margherita Lamesta. L’intero ricavato della vendita di questo planning verrà devoluto all’ospedale pediatrico “G. Di Cristina” di Palermo, un punto di riferimento per le cure dei bambini di tutto il Sud Italia e non solo.

Tavole e testi del calendario scaricabili al seguente link:

https://we.tl/t-6CJHRoEpMK

Immagini e testi dell’Agenda scaricabili al seguente link:

https://we.tl/t-bVNDqjTUt3

Immagini e testi del Calendarietto da tavolo e del Planning scaricabili al seguente link:

https://we.tl/t-8glyhvuxMr