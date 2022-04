L’invito è di quelli che invitano alla cultura, alla socialità reale, per mettere da parte quella alienante ‘social’. E mollare telefonino, tablet e connessioni wireless perenni, come fanno i bambini che si rincorrono o utilizzano i giochi della villa comunale di via Tommaso Stigliani, o sedersi a una panchina per leggere un libro, sfogliare una rivista o chiacchierare, è quanto – in concreto – fa recuperare quella dimensione di ‘sostenibilità’ di cui sentiamo blaterare a dritta e a manca. Salutiamo con piacere l’esordio di una iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Matera in collaborazione con l’associazionismo” per favorire la lettura.



Si parte da un invito ”Prendi un libro, lascia un libro” e si fa appello al senso di responsabilità di tutti a rispettare quel piccolo punto di incontro, rappresentato da una casetta amaranto, in sequenza con i cestini della raccolta differenziata dei rifiuti. Una collocazione che può sembrare infelice, ma in un punto vigilato, ma che invita a ”differenziarsi” per tutelare una opportunità di incontro che non va deturpata. Anzi. Con quell’ invito a leggere e a scambiarsi pubblicazioni di diverso genere e per tutte le età è stato inaugurato un punto di scambio, un ”bookcrossing” per chi ama gli anglicismi, collocato a uno degli ingressi della villa comunale dell’Unità d’Italia monitorato da una telecamera. Il punto, una piccola biblioteca in legno a forma di casa realizzata dal signor Petragallo, è la seconda attivata dopo quella nei Sassi presso l’oasi del silenzio. Supporto all’iniziativa, inserita nella rete www. bookcrossing. com, anche dall’Associazione Nati per Leggere impegnata nella divulgazione della lettura tra i bambini e non solo, come abbiamo riportato in altri servizi. Molti i titoli esposti : romanzi, favole, racconti come quelli del topo investigatore ” Girolamo Stilton. Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore comunale alla Cultura, Tiziana D’Oppido, nel presentare l’iniziativa ne hanno evidenziato gli aspetti sociali e culturali e ribadito l’impegno a coinvolgere scuole, associazioni, famiglie. Nonchè gli appassionati della lettura legati al circuito bookcrossing.



Non meravigliatevi se un giorno, su una delle panchine, potreste trovare il principe Carlo d’Inghilterra immerso in una delle sue letture di filosofia, magari a discutere di Pitagora e di numeri a lotto con un abituè delle ricevittorie. Miracoli, possibili, della rete…Nel frattempo iniziativa da sostenere, promuovere, affinchè possa raggiungere altri giardini e luoghi della città e dei borghi. Sotto questo aspetto il ruolo di cittadini e associazioni è importante. E assaporate la dimensione della lettura. Tirate fuori libri, romanzi e riscoprirete una parte di voi e del mondo che vi sta attorno.