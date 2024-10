Buona lettura Altamura: Fondi per acquistare libri in scuole e biblioteche.

E’ una bella somma per aggiornare il patrimonio librario comunale e invogliare docente e studenti, di ogni ordine e grado, ma anche concittadini a leggere, informarsi con un buon libro. L’Amministrazione comunale di Altamura ha destinato risorse per le scuole e per l’archivio biblioteca del museo civico. E’ tutto cibo per la mente, come si suol dire. Ma si è pensato anche al corpo. Aperti i termini per l’esenzione ticket della mensa scolastica

Comunicato.

Stanziati fondi per l’acquisto di libri in scuole e Abmc.

La giunta comunale di Altamura ha stanziato contributi straordinari (“una tantum”) per l’acquisto di libri con cui arricchire le biblioteche scolastiche o incrementare il patrimonio librario dell’Abmc – Archivio biblioteca museo civico. I fondi ammontano a un totale di 50.000 euro. Verranno assegnati direttamente alle scuole, per un totale di 40.000 euro (da suddividere tra i circoli didattici, gli istituti comprensivi, le scuole secondarie di primo grado e il Cpia 2 “Chiara Lubich”), in base al numero degli alunni e degli studenti; mentre per Abmc sono previsti 10.000 euro.

Il provvedimento della giunta fa seguito all’atto del consiglio comunale del 30 luglio 2024 con cui è stato approvato l’assestamento di bilancio. Nel deliberato dell’assise è stato accolto un emendamento per l’assegnazione dell’avanzo libero di amministrazione, proprio con questo scopo.

Per l’amministrazione comunale, la delibera mira a conseguire importanti obiettivi, finalizzati alla crescita collettiva: arricchire il patrimonio librario di Altamura, delle biblioteche destinate alla fruizione pubblica e delle biblioteche scolastiche; incentivare la diffusione e l’utilizzo delle nuove tecnologie per la gestione delle biblioteche, formare strumenti di apprendimento specifici a sostegno della disabilità, realizzare interventi di educazione alla lettura; favorire iniziative di promozione della lettura nei territori.



Mensa scolastica: avviso per esenzione del ticket.

Anche per l’anno scolastico 2024/2025 i residenti nel Comune di Altamura possono presentare domanda per richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket della mensa scolastica, entro e non oltre il 20 ottobre 2024. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it).

In base al regolamento comunale per l’accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, saranno esentati dal pagamento del ticket mensa i nuclei familiari richiedenti che sono in una situazione di particolare bisogno, valutata dal Servizio sociale professionale in base ai criteri guida che sono allegati all’avviso.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3471-esenzione-ticket-mensa-per-le-scuole-dell-infanzia-e-primaria-anno-scolastico-2024-2025