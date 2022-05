Pensavamo che alla guida dell’Unitep ci fosse ancora l’immarcescibile Saverio Petruzzelis, ma la lettura di una locandina ci ha incuriosito. E così abbiamo chiesto conferma…Da parte il roboante aggettivo di ” Magnifico” , il neo rettore dell’ Università della terza età e dell’educazione permanente (Unitep) di Matera, Costantino Dilillo, è gia al lavoro per assicurare una stagione di rilancio per allievi e docenti. A cominciare dalla sede, necessaria per assicurare in toto l’attività didattica. ” Purtroppo- dice Costantino Dilillo, un passato da bancario e un percorso da scrittore di romanzi e saggi interessanti- abbiamo dovuto dimezzare numero di iscritti e corsi. La pandemia ci ha penalizzati non poco e abbiamo dovuto trovare soluzioni presso privati. Una situazione e una condizione precaria affrontata a malincuore, per aver dovuto ridimensionare lezioni, iscritti e dire ”No” a tanti che hanno voglia di istruirsi,aggiornarsi,formarsi. Ci stiamo muovendo perchè l’Unitep riparta, come è nella sua storia” . E prima di chiudere l’anno accademico c’è tempo per un ”mercoledi” letterario con il collega Pasquale Doria, appassionato di storia locale e non solo, che il prossimo 25 maggio, presso il Centro Carlo Levi, parlerà dello ” Scotellaro ritrovato: quattro inediti”. Tema interessante, legato alla storia e alla cultura del territorio, a volte ignorata da quanti non hanno l’umiltà di informarsi, aprire un libro, recarsi in un luogo per capire da dove veniamo e cosa resta da fare per non smarrirsi al bivio… Tocca al rettore dell’Unitep, Costantino Dilillo, illuminare il percorso di docenti e allievi desiderosi di imparare e di tramandare ai giovani saperi ed esperienze. Buon lavoro.