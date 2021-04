A farlo nel primo numero dei Quaderni on line del circolo ” La Scaletta” di Matera il presidente onorario Massimo Cacciari, filosofo dalle riflessioni profonde, senza sconti su politica, cultura e costume e malcostume del BelPaese, con l’autorevolezza che gli viene dall’aver provato con pochi onori e tanti oneri- come si suol dire- l’esperienza dall’aver guidato la Serenissima come primo cittadino. E con la nota di Cacciari, che attendiamo a Matera quando l’epidemia da covid si attenuerà, troverete altri spunti di dibattito su città, cultura e territorio. Per ora on line. Buona lettura, non appena deciderete di collegarvi al sito on line del circolo.

Una nota di viaggio

L’incontro con Matera è stato un momento importante della mia vita.

Tra gli anni ’60 e ’70, a Venezia, avevo conosciuto Aldo Musacchio. Aldo aveva ottenuto un contratto presso l’IUAV (Università di Venezia ndr) e eravamo molto vicini politicamente.

Fu lui a parlarmi di Matera e poi a farmela visitare.

La conoscevo soltanto dal Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Aldo me ne parlava da “visionario”: da quei Sassi, da quel luogo abbandonato che appariva, sorgeva nelle sue parole una realtà nuova – il passato rinasceva – la vita trovava in esso le sue radici.

Quella visita e quelle parole mi insegnarono come si possa progettare senza tradire, come le nostre opere debbano innovare “tradendo” senza “tradire” – quale energia posseggano i Sassi che spesso ci sembrano inanimati – quale “anima” abbiano le cose che ci appaiono consumate.

Matera mi ha insegnato, come forse nessun altro luogo, a cercare una “vista” che non si arresta al dato, che concepisce ogni “materia” nel senso di ciò che essa può – e forse vuole – diventare. Materia è natura naturans che mai cessa di rifiorire.

Così è stato e così sarà per Matera, fino a quando vi vivranno gli eredi dei Musacchio.

Prof. Massimo Cacciari



L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

L’editoriale del presidente Paolo Emilio Stasi

Ai lettori…

Care lettrici, cari lettori,

è con grande entusiasmo che voglio condividere con voi una iniziativa con la quale il Circolo La Scaletta, come da sempre è nelle sue corde, inaugura un progetto a più dimensioni in cui si intrecciano memoria e realtà, disegnando con maestria, una scena virtuale che ora è presente, ora è ricordo. Come un raffinato gioco di incastri, dal quale alla fine ad emergere è il profilo di Matera, la città dove il passato ed il futuro si abbracciano in una danza di pietra.

Nasce infatti il numero uno della rivista online Quaderni de La Scaletta, dalle cui pagine vogliamo offrire a cittadini e viaggiatori un racconto della nostra storia, e della nostra città, che si mostri sempre nuovo perché nuovi, e diversi, sono gli sguardi di coloro che raccontano.

Fedele a questa idea la rivista è, dunque, divisa in rubriche: Una nota di viaggio, in questo numero a cura del Prof. Massimo Cacciari, ricordi e impressioni di un viaggiatore d’eccezione che con Matera ha un rapporto di grande amicizia. Le Memorie dedicate, più nello specifico, alle storie de La Scaletta, mentre Lo Sguardo degli altri raccoglie i contributi di importanti personalità non materane, che raccontano una loro personale immagine, un’idea, una suggestione della città vista da fuori, da lontano. La Città futura è invece riservata ai ragazzi del Liceo Artistico “Carlo Levi” , alla loro visione della città rivolta al futuro. E non mancano diversi angoli visuali: la rubrica Stati generali inaugura il suo percorso con una rassegna sullo stato dell’arte attuale delle Regioni, quali autonomie locali, Money influence , con interessanti riflessioni sul mondo della Finanza, o Orizzonti diversi diario di una giovane direttrice di una galleria d’arte di Amsterdam. Ed altre ancora.

Un viaggio a tutto tondo insomma, che dai vicoli suggestivi della città di pietra ci porta alle strade del mondo, e dalle strade del mondo di nuovo alla pietra, custode fedele del passato e vessillo del futuro.

Buona lettura e buon viaggio a tutti!

Paolo Emilio Stasi

Presidente del Circolo La Scaletta

