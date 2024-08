Buon ferragosto da Torre Canne. E Michele ricorda una estate di tanti anni fa

A farlo è Michele Saponaro, una vita per la cultura murgiana, tra Matera e Altamura e altri luoghi del Sud identitari che hanno tanto da far conoscere, offrire, apprezzare anche a tavola… E così, tra un post e l’altro ecco arrivare quel ‘’Buon Ferragosto da Torre Canne’’ ,frazione di Fasano (Brindisi),nota per le Terme e per la spiaggia di sabbia bianca e fine.

E Michele certifica, oggi che ha passato da un pezzo gli anta, che l’acqua è trasparente come a metà degli anni Cinquanta, con i sapori di un tempo… ‘’Una spiaggia – racconta Michele- dove ho trascorso la mia prima vacanza con genitori e fratelli. Avevo tre anni e avevamo una casa’’ Torre canne, che era la spiaggia degli altamurani prima di Castellaneta ( Taranto). Era solo una pineta, e la prima villa della marina della città che diede i natali a Rodolfo Valentino era quella del dottor Aldo Teot, nostro medico di famiglia’’ Ricordi di una epoca pionieristica dove le vacanze al mare duravano una estate o quasi e sole, sabbiature e raccomandazioni sotto l’ombrellone passavano dalla famiglia Saponaro, il papà di Michele era un autotrasportatore con una spiccata vena imprenditoriale, ai Mininni. La madre di Michele, Maria, era una Mininni,la più piccola, e apparteneva alla nota famiglia di imprenditori del settore molitorio e pastaio, tra le più attive di Altamura. E a Torre Canne, località marina dell’Adriatico, si ritrovavano tutti i Mininni.



‘’ C’era la famiglia di Gennaro Mininni, con i figli e miei cugini di primo grado e ora proprietari del molino e c’era anche l’altro fratello Massimo, il socialista, amico di Tommaso Fiore, che aveva sposato la professoressa Anna Carbone di Spinazzola. E anche i cugini, Alberto e Silvano, venivano a Torre Canne. In generale’’ . Un Amarcord fatto di giochi in spiaggia, di bagni con il salvagente rimediato da una camera d’aria di automobile e di un materassino che era servito ai ragazzini della famiglia Saponaro anche di viaggiare comodamente sulla Alfa Romeo ‘’Giulietta Sprint’’ di famiglia, che per stile e forma aveva una vocazione corsaiola a due posti un po’ angusti. E chissà che quel ‘’Buon Ferragosto’’ ammirato nelle sequenze del film il Sorpasso di Dino Risi, con Jean-Louis Trintignant e Vittorio Gassman , non sia risuonato lungo la statale che portava a Torre Canne…



Ed era il clackson di auto e corriere o postali, come si diceva un tempo, a rompere la quiete della spiagge o la musica di un juke box con i successi di Edoardo Vianello, Domenico Modugno, Elvis Presley, Los Marcelos Ferial e via ballando. Del resto una parte di Altamura si riversava a Torre Canne per le meritate vacanze. La scuola cominciava il 1 ottobre e si poteva sfruttare appieno la casa al mare. ‘’ insieme alla mia famiglia – aggiunge Michele- c’era anche quella dell’unico pediatra di Altamura, il dott. Antonio Santoro. Ci si frequentava. Erano diventati amici di famiglia. L’aspetto più curioso che entrambe le famiglie avevano 4 figli. Tre maschi e una femmina (l’ultima). Tutti i figli erano “pari corso”; mio fratello Vito nato nel 49, andava con Marcello. Pippo (contrassegnato dalla polio, prima del vaccino. Mia madre lo portava ogni anno a san Giovanni Rotondo da Padre Pio, sperando in una grazia) e all’Ospedale Rizzoli di Bologna. Lì aveva subito alcuni interventi, riuscì a recuperare, fino a togliersi una delle due strutture metalliche che avvolgevano le gambe. Il pari di mio fratello era Enrico; poi venivo io, con Giovanni abbiamo fatto finanche le elementari insieme. E poi mia sorella Milena, che andava pendant con Catia. Altri tempi…!’’ E a questo punto, quando i social vengono utilizzati in maniera intelligente, arriva un messaggio di un parente che aveva vissuto quel periodo. ‘’Questo messaggio-aggiunge Michele- me lo ha inviato mio cugino, della stessa età di mio fratello maggiore. E’ di Alberto Mininni: ‘Esiste ancora villa Altilia, si trovava vicino al bar la Capinera? Era delle maestre Lorrè e Ferrulli, li hai fatto la villeggiatura’’. Una precisazione preziosa, che contestualizza i luoghi. E Alberto aggiunge: “Erano amiche di zia Checchina, a fine anni 50, il mese di settembre lo si trascorreva a Torre Canne. Poi scoprimmo Ginosa Marina..

La legenda della fotografia di apertura



“A sinistra -dice Michele -è mio fratello maggiore Vito , Pippo (aveva già contratto la polio) e mia madre Maria Mininni, la più piccola della famiglia del Molino Mininni, oggi alla 5^ generazione. Il padre Filippo Mininni costruì il primo molino a vapore della Puglia’’ E qui è preziosa una pubblicazione di Giovanni Moramarco. Giornalista e scrittore, che nel lavoro ‘’ Altamura e il suo pane D.O.P. L’arte bianca tra tradizione e lavorazione artigianale’’ parla dei molini altamurani dedicando un ampio e dettagliato capitolo al ‘’ Mininni’’, partendo dal ‘’pioniere’’ Pietro, per passare al figlio Filippo, a Gennaro, Carlo e a Filippo Mininni,fino alla quinta generazione di imprenditori con Pierluigi, Gennaro, Isabella e altri. Una storia di successo, di innovazione che va avanti spedita per altre sfide. Tutta farina del loro sacco, è il caso di dire: dalla terra al grano, alle farine, al pane, alla pasta che sono vanto di Altamura e del comprensorio murgiano.