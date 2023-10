Buon compleanno ” Ciccillo”…A 30 anni dalla scoperta

Sembra ieri, come si suol dire, da una scoperta- quella dell’Uomo di Altamura, noto con il nomignolo di ”Ciccillo”- che fece il giro del mondo, destando curiosità nella comunità scientifica e tanta polemiche sulle modalità e sulla opportunità di tirarlo fuori dalla casa naturale ( a Lamalunga) per portarlo in laborarorio e lì eseguire analisi approfondite. Non se ne fece nulla, ma ancora e tanto resta da fare per la sua valorizzazione, insieme alle orme dei dinosauri di cava Pontrelli e con il ”pulo”, una dolina carsica profonda 75 metri e con un diametro da 500. Tre passaggi della storia dell’Uomo, lungo la fossa bradanica e la dorsale murgiana che coinvolge Gravina, Matera, Ginosa, Laterza e via via fino a Mottola. Altamura, con un ciclo di laboratori, che ha coinvolto tanti bambini ha cominciato i festeggiamenti del trentennale. Il sindaco Vitantonio Petronella ha parlato di grande opportunità. Ora servono progettazione, gestione e promozione, per ”Ciccillo”’, il concittadino più longevo di Altamura che viene dal passato…e che chiede un futuro concreto con la sua città e per l’intera umanità.



Trenta anni dalla scoperta dell’Uomo di Altamura, iniziato il programma di eventi

Altamura (Bari)

Con i laboratori didattici nel Museo archeologico nazionale, nel centro visite di Lamalunga e nell’info point in via Treviso, sono iniziati oggi gli eventi per i 30 anni della scoperta dell’Uomo di Altamura, un “Neanderthal” rinvenuto nella grotta di Lamalunga il 3 ottobre del 1993. In base agli studi finora effettuati, la datazione risale a circa 150.000 anni fa e la sua importanza è riconosciuta e documentata in numerose indagini scientifiche e su riviste e pubblicazioni di rilievo internazionale. Tutto ha avuto inizio pure nel 1993 con l’esplorazione della grotta di Lamalunga da parte del Cars (Centro altamurane ricerche speleologiche) che ha scoperto il complesso ipogeo qualche anno prima.

Questa mattina il sindaco Vitantonio Petronella, insieme agli assessori alla cultura Angela Miglionico (cultura) e Lucia Diele (pubblica istruzione), ha salutato alcune scolaresche nel Museo e nel Centro visite di Lamalunga dove i bambini delle classi terze di scuola primaria hanno effettuato attività didattiche con cui si sono immedesimati in archeologi e geologi che osservano, ricercano, puliscono reperti.

Per Altamura è una giornata importante, come testimoniato dal messaggio del sindaco Petronella che ha dichiarato: “La scoperta della grotta di Lamalunga e dell’Uomo di Altamura è diventata una pietra miliare del racconto di questa terra. Altamura deve tanto a coloro che ne sono stati protagonisti quando trenta anni fa iniziarono l’esplorazione della grotta, con la perseveranza che connota le grandi imprese. Era solo un foro nella roccia quando tutto è iniziato e poi, con il passare del tempo e con la tenacia degli speleologi, Lamalunga si è rivelata quello che tutto il mondo ora conosce. Questo luogo di antico fascino e di risonanza internazionale, nonché di grande importanza per la comunità scientifica, è un’eredità della storia che la città orgogliosamente valorizza e tutela e a cui si sente legata in modo inscindibile”.

