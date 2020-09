Non è la prima volta che ne parliamo e nella Prima Repubblica, durante la seconda giunta guidata da Francesco Saverio Acito, e con Nicola Rizzi all’assessorato alla Pubblica Istruzione, ci si interrogò sul simbolo di Matera e in particolare sul quel mansueto e ‘’Bue” possente, fermo e ostinato, ben sintetizzato dal motto in latino “Bos lassus firmius figit pedem” Il bue stanco affonda il passo più fermamente. E da quella riflessione venne fuori un concorso nelle scuole con tante proposte. Una mostra e finì li. Ma l’interrogativo e con tanti spunti dal passato resta : “ Ma il bue non si è mai mosso da quella posizione?’’. A essere onesti il Bue ha assunto la posizione stanziale o statuaria, se preferite, nei secoli. Solennità, rispetto di una tradizione armentizia che un tempo doveva essere fiorente, sintesi tra pazienza, ostinazione e laboriosità del popolo materano? Forse. Ma al MATA – il Museo Diocesano di Matera abbiamo avuto la conferma che il Bue non era statuario, anzi. Le foto rilevate da stampe policrome d’epoca ne sono una prova, tra le tante di una interessante mostra su Sant’ Eustachio promossa dall’Associazione Maria Santissima della Bruna nell’ambito del programma di festeggiamenti per il Santo Patrono e la sua famiglia. Il Bue con la zampa alzata, posto di tre quarti, un bue passante, ma che non declina il motto ”Bos lassus firmius figit pedem”. Sarebbe il caso di tornare alle origini. Giriamo la proposta al futuro sindaco di Matera e a quanti vorranno ripiegarsi sull’argomento. Del resto, e ne siamo certi, avremmo il consenso di Sant’ Eustachio.



Nella mostra, oltre alla statua, ci sono testimonianze che ne ricordano storia e aspetti devozionali. Tra questi la maiolica di Giuseppe ‘’Peppino’ Mitarotonda che raffigura in maniera efficace l’evento che portò la città alla liberazione dall’assedio dei Saraceni, dopo che i materani avevano invocato la protezione e l’intervento di Eustachio . Vi invitiamo a visitare la mostra e le tante preziosità sul piano artistico e religioso che il MATA offre, attiguo alla Basilica Cattedrale. Due scrigni di fede e storia da visitare.