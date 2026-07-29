Bronzino con un giallo d’annata come il commissario Maigret

E che la passione per i romanzi gialli ce l’abbia dentro lo si è capito dalle parole misurate, scambiate a Matera prima della presentazione del libro ” Omicidio al novantesimo.Il giallo dei mondiali” (Piemme) nella quiete dell’Hotel del Campo, tra amici, parenti e un pubblico incuriosito da un giovane grassanese, Nicola Bronzino, che risiede e lavora fuori ma che non ha dimenticato le radici di Basilicata. Una terra che riserva non poche pagine della sua storia tinte di giallo. Chissà uno spunto può anche venir fuori per il futuro, guardando al passato con l’acume e lo spirito di osservazioni dei grandi giallisti che hanno ispirato Nicola ” Su tutti George Simenon- dice lo scrittore Bronzino. l’autore del commissario Maigret, interpretato magistralmente da Gino Cervi.E poi Giorgio Scerbanenco , ricordiamo ”I ragazzi del massacro” e ”I milanesi ammazzano di sabato”, Andrea Camilleri con la saga del ”Commissario Montalbano”, Gianrico Carofiglio che è molto vicino a noi e autore di tanti romanzi della filiera del legal killer”



Ma Come è nato il libro? ” Da un poadcast crime, che parlava del giallo di via Poma. Vicenda che conoscevo, ma non la storia nei dettagli ed entrandoci dentro mi è sembrata una storia che sembrava scritta da un giallista. E allora mi è venuta l’idea di costruirla, ovviamente modificandola e con personaggi diversi, in una storia degli anni ’90. Era d’estate, molto simbolica e da qui la voglia di lavorarci su. Ma era anche l’anno dei mondiali di calcio nel nostro Paese. A me il calcio piace. E’ un ricordo molto vivo, giocavo come difensore con gli amici. E il calcio in quell’anno, in quella storia ci andava bene. Raccontava di quegli anni e l’ambientazione è stata il sopravvento per raccontare l’Italia di 36 anni anni fa ”.



E poi il libro presentato dalla dinamica Marianna Dimona https://giornalemio.it/cultura/scoppia-il-pallone-a-matera-omicidio-al-90-minuto-di-nicola-bronzino/ che ci riserviamo di parlarvene in un altro servizio, dopo averlo letto, naturalmente e senz’altro prima che Nicola Bronzino pubblchi il seguito di ”Omicidio al Novantesimo minuto” , aggiungendo l’ansia dei minuti di recupero…

