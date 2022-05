Filippo Radogna, funzionario regionale del comparto primario,collega, scrittore di fantascienza e l’Istituto tecnico agrario ” Gaetano Briganti” di Matera sono un tutt’uno, inscindibile, che si sussegue alle stagioni della natura e a quelle delle vita. E con un passione comune nel trasmettere saperi, tecniche di un modo di lavorare la terra, difendendone identità, peculiarità, perchè gli studenti di oggi ne siano allo stesso tempo custodi della tradizione e promotori dell’innovazione. Lo diciamo e ne abbiamo avuto ulteriore conferma dopo aver letto l’ultimo lavoro di Filippo ” Scuola, economia e territorio. L’istituto tecnico agrario Gaetano Briganti di Matera” edito da Altrimedia. E già nell’occhiello l’autore ricorda il titolo di una rivista ”Economia e territorio” dell’ex Consorzio dei Comuni non montani del Materano, guidato dal combattivo Mimì Delicio e diretto da Giulio Cocca. Due ‘pilastri’ di lotta e di tutela e promozione agricola del materano che hanno lasciato una traccia importante nella storia del settore primario. L’altra è quella di Vincenzo Valicenti, più volte citato nel libro, per la valorizzazione del grano duro varietà senatore Cappelli, che portò anche a un progetto di filiera di alterne fortune.



Piccoli riferimenti ma che hanno a che fare con la lunga storia dell’Istituito tecnico Agrario, cominciata nella prima metà del secolo scorso e andata a buon fine , con il concorso di tanti che seppero guardare oltre alla domanda di formazione e professionalità del settore primario. Filippo, che ha svolto un lavoro paziente tra carte, foto, progetti, atti di Provincia, Ministeri e poi Regione nella storia che dal 21 luglio 1959 ha segnato l’istituzione della Scuola. Con l’avvio delle lezioni nei locali al pianterreno del Palazzo della Provincia con i primi 58 allievi e tre classi, docenti e il primo preside nella persona del professor Rocco Cassano, che dirigeva l’istituto di Eboli (Salerno). Coincidenze con la ricerca sul mondo contadino che Carlo Levi,esule ad Aliano(Matera), riportò nel celebre ”Cristo si è fermato a Eboli?”. Certamente un buon viatico per rimboccarsi le maniche e lavorare per chiedere una sede autonoma, funzionale, da collocare in una scuola -azienda agricola per espletare sul campo le attività formative. Cosa che avvenne con il bando di concorso regionale dell’Amministrazione provinciale ( una sciagura la riforma DelRio e il referendum renziano che hanno lasciato quegli enti in mezzo al guado) per la realizzazione del progetto per la scuola e il convitto.



Incarico che fu attribuito agli architetti Vincenzo Baldoni, Cleto Barbato, e all’ingegner Piergiorgio Corazza. L’impegno di spesa per l’opera era di 381.660.000 lire. L’edificio fu ultimato in tre anni e consegnato nel 1967 . Nel 1968 il trasloco della scuola, dotata di laboratori, magazzini, serra e opifici di lavorazione dei prodotti oltre a luoghi per l’attività zootecnica. Il progetto tra l’altro ricevette nel 1970 la segnalazione del premio regionale dell’Istituto nazionale di architettura IN/ARCH. Mancava il convitto per il quale furono stanziati 200 milioni di euro, ma che ebbe sorte diversa, tant’è che non entrò mai in funzione e destinato ad altro . Peccato, vista l’utenza comprensoriale dell’Itas, che negli anni Ottanta e Novanta aveva due corsi completi e un terzo avviato. Fu realizzata anche la piscina, l’unica ”scoperta” della città che ebbe un buon numero di frequentatori. Una piccola divagazione sulle potenzialità dell’Istituto che avrebbe meritato maggiore attenzione da parte della politica, per quanto messo in campo con l’arrivo degli enti subregionali e poi della facoltà di agraria e di altre discipline ambientali dell’Università degli studi di Basilicata. E , infatti, negli anni Novanta c’era stata una possibilità che almeno una di quelle facoltà potesse trasferirsi a contrada Rondinelle per le attività didattiche, con ”immaginabili” benefici di continuità per gli studenti e lo stesso ateneo. Non ci meravigliamo più di tanto, assenza di lungimiranza a parte,visto che la carenza di cultura di impresa è una delle ”palle al piede” del mancato sviluppo economico della Basilicata. Il resto lo lasciamo agli analisti e agli ipocriti che continuano a battere, a vuoto, la grancassa dell’emigrazione giovanile e dello spopolamento delle aree interne o ad affidarsi le nebulose della dimensione digitale.



Ora l’Itas ”Briganti” ha un futuro in comune con l’Istituto alberghiero ”Turi” per rafforzare la filiera formativa del polo alimentare. Auguri a entrambi e lunga vita al ”Briganti” per il ruolo che potrà svolgere a sostegno della tradizione e dell’innovazione del settore primario. Magari facendo tesoro dei tanti ex allievi, molti dei quali noti nei settori dell’economia, didattica, politica, che hanno ricordato nella pubblicazione (in copertina il quadro dedicato al Briganti dall’artista Michele Martinelli) i trascorsi in quella gloriosa scuola. Citarli tutti significherebbe dimenticarne qualcuno. Sono nel libro, insieme al nome e al saluto dei presidi (le scuole non sono aziende) , nei progetti e lavori effettuati riportati nella rassegna stampa e nei pensieri di rinnovato impegno per la scuola dei saluti, nelle prefazioni, di Giampaolo D’Andrea consigliere del ministro della Cultura Dario Franceschini, del presidente della Provincia Piero Marrese, della preside dell’Iss ”A.Turi” Carmela Gallipoli e di Filippo Radogna, curatore del volume, e preside onorario (gli spetta di diritto per quanto fatto finora” dell’ Istituto tecnico agrario ”Gaetano Briganti”. Attendiamo i frutti del raccolto…già dalla presentazione del libro il 1 giugno, ore 10.00, a scuola.