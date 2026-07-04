Bravo Erasmo, omaggio su Youtube a Mario Trufelli

E c’è davvero l’imbarazzo della scelta per rivedere le interviste del passato del giornalista lucano Mario Trufelli, che ha toccato davvero tanti temi attraverso le testimonianze i commenti di donne e uomini del passato. Da Carlo Levi a Toti Scialoja, da Josè Ortega a Leonardo Sinisgalli, dai rioni Sassi a Petra tanto bianco e nero fino al colore della tv. Merito di Erasmo Bitetti, redattore di Logos che è diretto da Domenico Infante e responsabile della comunicazione dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e Tricarico nonché nipote del compianto Mario Trufelli. Non sarebbe male dedicargli un evento, proprio con il materiale che Bitetti sta raccogliendo con pazienza e lungimiranza.



Il post di Erasmo

_Oggi 4 luglio, sebbene l’anagrafe riporti la data del cinque, mio zio, il giornalista e poeta *Mario Trufelli* avrebbe compiuto 97 anni._

_Per ricordarlo, a due anni dalla scomparsa, vi invio una *raccolta di servizi giornalistici e di testimonianze*, recuperate dal suo archivio personale e trasferite in digitale._

_I contributi video coprono un arco temporale che va dagli anni 60 al 2015._

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoPqz_X908M8Ka2xb4KhcPMODjIrvS5aq