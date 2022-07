Bravo Dario, con la cultura si mangia eccome

Un libro dalla risposta scontata, che fa saltare in maniera affermativa il punto interrogativo sulla domanda ‘’ Con la cultura non si mangia?’’.edito dalle Navi di Teseo. Il ministro Dario Franceschini con il suo mantra ‘’ Bellezza e digitalizzazioni’’ sui beni culturali, ma senza colpi d’Ales su gestione e servizi, mantiene la rotta di un nocchiero che si avvia ai tre lustri alla guida dei Beni culturali. E della produttività dei beni culturali si parlerà a Mola di Bari, la città natale del poeta cantautore Enzo Del Re, venerdì 8 luglio , su iniziativa dell’associazione Teatroforma. Ne abbiamo avuta una anticipazione a Matera con il nostro Giampiero Demeo, ormai sosia del ‘’millionaire’’ Flavio Briatore, che ha letto il libro di Franceschini fino all’ultimo rigo. Un sorso di cultura orange, come la chiamano, tra industria culturale e creativa. Per farla breve una zone economica culturale o Zec, una zecca che può coniare moneta sonante per chi si ammanta di bellezza e digitalizzazione.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Venerdi 8 luglio dalle 20 presso il palazzo Roberti presso la corte del Palazzo Roberti Alberotanza in collaborazione con il Comune di Mola di Bari e con il patrocinio della Fondazione Fitzcarraldo l’associazione Teatroforma presenta un dibattito che prende spunto dal libro scritto dal Ministro Dario Franceschini “Con la cultura non si mangia?” ed. Nave di Teseo e tende a conoscere l’importanza della orange economy, l’industria culturale e creativa nel territorio pugliese.

Si vuole provocare questo confronto a Mola di Bari alla ricerca di una sua identità e dimensione metropolitana e non solo, a partire dal recente lavoro del Ministro Franceschini per creare un network di città, di luoghi, di operatori nella prospettiva di valorizzare le arti e la cultura generando nuovo valore, nuovo lavoro, nuova economia, nuova cultura tra tradizione e innovazione.

“In un paese come l’Italia, che dell’intreccio tra arte, storia, creatività, paesaggio ha fatto da secoli il tratto più forte della propria identità. Franceschini (che dal 2021 è ministro della cultura del governo Draghi, dopo aver ricoperto lo stesso incarico per sei anni nei governi Renzi, Gentiloni e Conte 2) a dimostrato che la cultura può e deve essere non solo una leva di crescita civile, ma il motore di uno sviluppo economico sostenibile, la chiave per iniziare a costruire il mondo che verrà, dopo la pandemia e la guerra in Ucraina.

“La cultura non è solo il racconto di quello che siamo stati e che siamo, è il centro di una strategia per rilanciare lo sviluppo, per costruire un paese più inclusivo e accogliente, più forte nello scenario europeo e internazionale. Un paese aperto al futuro”, scrive Franceschini nel saggio, in cui un capitolo è dedicato anche al mondo del libro.

Dario Franceschini è anche uno scrittore che ha pubblicato nel 2006 il suo primo romanzo Nelle vene quell’acqua d’argento, con il quale ha vinto in Francia il Premier Roman di Chambéry e, in Italia, il premio Opera Prima Città di Penne e il premio Bacchelli. Ha in seguito pubblicato La follia improvvisa di Ignazio Rando, da cui è stato tratto un omonimo spettacolo teatrale, Daccapo, Mestieri immateriali di Sebastiano Delgado e Disadorna. I suoi romanzi sono tradotti in Francia per Gallimard.

Alla fine del dibattito ci sarà la performance artistica “Scrittura di Luce” a cura dell’Associazione Tetroforma che trae spunto dall’integrazione tra le arti e i vari mezzi di espressione che hanno trovato in Riccioto Canudo Le Barisien pugliese di Gioia del Colle con origini Molesi a Parigi nei primi del XX secolo, il teorico della settima arte l’approdo e un nuovo cominciamento.

Si allega programma

ASSOCIAZIONE TEATROFORMA

Giampiero De Meo 3454834839