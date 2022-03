Quanti hanno visitato durante le giornate Fai di primavera il Museo Vanni Scheiwiller e della Grafica internazionale (Mig) a Castronuovo Sant’Andrea ( Potenza) ha avuto una conferma, o sorpresa per quanti non c’erano mai stati, di quanto sia attivo quel centro per la promozione culturale di Basilicata. I ”ragazzi” come li chiama Peppino Appella si sono impegnati non poco e hanno fatto davvero le cose per bene, sia sul piano dell’accoglienza, che nella proposta dell’offerta : dai presepi alle mostre in corso. Una bella prova organizzativa per quello che si spera sarà a Pasqua e Pasquetta e nei giorni a seguire. E i complimenti vanno anche ai tanti ragazzi, ciceroni di tutte le età, che hanno consentito a tanti di conoscere risorse culturali e ambientali della nostra Basilicata, che meritano una promozione continua in Italia e all’estero. E’ questione di buon senso e di cultura di impresa…