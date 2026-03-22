Bravi ragazzi! Giornata Fai a Palazzo Santoro ricorda articolo 9 Costituzione

Non può che fare piacere ascoltare dagli apprendisti ciceroni dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri ”Loperfido-Olivetti” di Matera un appello, da volti sinceri e motivati, che ricorda ai visitatori di Palazzo Santoro-per le giornate di primavera del Fai, organizzate a Matera e in altri centri della Basilicata- valori e significato dell’articolo 9 della nostra Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza. E ”La Repubblica – riporta quell’articolo-promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Un invito chiaro a evitare disastri, degrado, alimentati spesso da dimenticanze normative, cambiamenti climatici e dai tanti conflitti che Paesi guerrafondai portano avanti in Medio Oriente e in Europa. Bravi ragazzi. Anzi, in questo caso, ragazze che hanno incrociato gli sguardi di altri studenti di altre generazioni che nel varcare la soglia di Palazzo Santoro non hanno potuto che ricordare la ”Preside” Maria Concetta Santoro che ha guidato il Liceo ”Duni”.



Un tuffo nel passato, nella memoria della città. E quel Palazzo di via delle Beccherie, restaurato nella facciata, ma che ha conservato la disposizione originaria degli ambienti e degli arredi che hanno segnato il vissuto di generazioni delle famiglie Santoro-Tortorelli. E così lo studio dell’avvocato, dove le ragazze delll’Itcg ” Loperfido-Olivetti” hanno illustrato l’articolo 9 della Costituzione, ha riportato alla solennità degli studi giuridici del Novecento, con una fornita biblioteca di testi, lo scrittoio con le boccette d’inchiostro, una macchina da scrivere ”Underwood” e gli ”arredi” comodi che servivano a interloquire con assistiti o collaboratori di studio in vista delle udienze, che si celebrano in Tribunale,ospitato fino a 50 anni fa all’ultimo piano del Palazzo dell’Annunziata.



E Palazzo Santoro parla, attraverso ritratti e fotografie delle generazioni che si sono susseguite e le brevi storie di matrimoni, discendenze narrate dagli apprendisti ciceroni. L’antico edificio gentilizio, da non confondere con altro dedicato ai Santoro che è a ridosso della Civita, ha colpito e non poco i visitatori per gli aspetti architettonici, la pavimentazioni, arredi, mobili e per soluzioni tecniche, che hanno evidenziato la ”creatività” del genio italico. Così un termosifone in ghisa, dotato da uno sportello per scaldare le vivande ha portato a un accostamento ai forni a micro onde di oggi. Altri tempi.



E poi una delle prime macchina elettriche del caffè del dopoguerra ”La Peppina”,orologi a corda, mobili per diverse funzioni,tavoli, comò, specchi e letti con spalliere in ferro decorato, lampadari e lampade a goccia alimentati dalla corrente elettrica diffusa da un impianto dai cavi ”intrecciati” come era nel secolo scorso.



Commenti, ricordi, che abbiamo intercettato lasciando quel Palazzo dalle armoniose bifore che ingentiliscono la facciata, protette con una rete dall’effetto indesiderato di volatili. E anche loro sono parte di quell’invito alla tutela dell’ambiente e dell’arte descritto nell’articolo 9 della Costituzione che quest’anno compie 80 anni. Ricordiamolo e ricordiamolo a quanti in maniera subdola o palese, tentano di forzarne impianto e valori. Altri giovani, altri italiani hanno dato anche la vita per la democrazia del nostro Paese.



LA SCHEDA DI SINTESI DEL FAI

PALAZZO SANTORO-TORTORELLI: UN PALAZZO BORGHESE

Nelle Giornate FAI di Primavera sarà possibile accedere allo storico Palazzo Santoro-Tortorelli, situato nel centro cittadino in via delle Beccherie. Un’occasione unica per conoscere un edificio disabitato da circa 30 anni e rimasto pressoché intatto nel suo interno dopo circa un secolo. Sarà infatti possibile visitare lo studio, il salotto, la stanza da pranzo e la stanza da letto. Questi ambienti si conservano pressoché immutati dal 1987, anno della morte dell’allora proprietaria, Concetta Santoro. Il resto sembra cristallizzato nel tempo: arredi, oggetti, quadri rimandano agli anni ’20 e sono testimonianza preziosa della vita di una famiglia benestante in una cittadina meridionale, senza sfarzo o pretese, ma con scelte funzionali e curate. La facciata, restaurata di recente, vanta un’elegante loggetta con sottili colonne

