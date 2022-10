Brahms e Boccherini per il Sestetto…

…dei Solisti lucani che fa rima con ‘’scherzetto e dolcetto’’, visto che si esibiranno a Matera – domenica 30 ottobre- alla vigilia della notte di Halloween. I bravi musicisti del ‘’Sestetto’’ dei Solisti lucani hanno in serbo ben altre dolcezze come il sestetto n. 5 in Re Maggiore di Boccherini e il Sestetto Op 18 in si bemolle maggiore di Brahms. Un concerto, in programma presso la parrocchia dell’Addolorata, al rione Serra Venerdì che servirà a raccogliere fondi per le famiglie bisognose. Un ‘’sestetto’’ con mille notte di S…olidatarietà. Non mancate per un nobile fine.



IL COMUNICATO STAMPA

Domenica 30 ottobre ore 20:00 presso la Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata di Matera, è in programma il concerto “Solisti Lucani in sestetto”, organizzato dall’associazione Matè e Solisti Lucani.

Il sestetto dei Solisti Lucani, composto da Roberta Lioy e Sara Signa ai violini, Anna Maria Losignore e Stefano Lagatta alle viole e Vincenzo Lioy e Paolo Miccolis ai violoncelli, interpreterà due capolavori di musica classica in grado di appassionare ogni genere di ascoltatore: il Sestetto n. 5 in Re Maggiore di Boccherini e il Sestetto Op 18 in si bemolle maggiore di Brahms.

I componenti del sestetto sono alcuni dei membri stabili dell’ensemble “Solisti Lucani”, fondato nel 2019 dall’ Associazione Matè & Solisti Lucani.

Si diplomano giovanissimi nei conservatori lucani per proseguire gli studi presso prestigiose Istituzioni, come l’accademia di Santa Cecilia ed il Conservatorio della Svizzera italiana. Iniziano il percorso professionale dapprima in importanti orchestre giovanili, dopo in alcuni tra i più noti enti lirico-sinfonici italiani, superando concorsi e audizioni sia per prime parti che per strumentisti di fila.

I versatili Solisti Lucani hanno preso parte anche a progetti di musica jazz, pop ed elettronica con strumenti classici, adattandosi ai vari stili musicali attuali.

Una delle caratteristiche più importanti dell’ensemble è il legame affettivo, oltre che professionale, che rende il gruppo coeso ed affiatato.

In occasione del concerto di domenica 30 ottobre, che prevede un ingresso gratuito, sarà organizzata una raccolta fondi per le famiglie bisognose in collaborazione con la Parrocchia Maria SS.ma Addolorata, promossa dal Parroco Don Michele La Rocca.

Riparte con questo concerto la Stagione Concertistica 2022 dei Solisti Lucani che ha visto già quest’estate il susseguirsi di diversi eventi, con la partecipazione di grandi artisti di fama internazionale e che prosegue con nuovi eventi fino a dicembre.