Riceviamo e pubblichiamo volentieri una riflessione di Giuseppe Mininni, Professore emerito di Psicologia sociale nell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, su temi come il collegamento ferroviario della Città dei Sassi (magari bisognava puntare sul raddoppio delle FAL con Bari, piuttosto che alla eterna incompiuta con Ferrandina) e il rinnovato inno alla cementificazione che da Piazza Michele Bianco si eleva sempre più verso il cielo e “narra una sconfitta dell’identità materana, da sempre impegnata in raffinate strategie nel riutilizzo delle risorse.” Riflessione amara per orecchie attente.

“BINARIO UNICO SULLO ZIGGURAT DI MATERA: Ecco qui due temi, filtrati sì dalla mia esperienza personale, ma da sempre ricorrenti in ogni tipo di campagna elettorale a Matera e che spero orientino la consapevolezza della comunità riflessiva che l’abita. “La FAL dovrebbe farti un monumento!”, così celiava il compianto collega e amico Mario Manfredi, già sindaco di Matera, quasi ogni volta che ci incontravamo. In effetti, sono 48 anni che, più volte alla settimana, pendolo tra Matera e Bari per lavoro. Dall’inizio a tutt’oggi, sono sempre circa due ore di dondolio, talvolta sonnacchioso. Sono sempre più convinto che il tempo si dimezzerebbe se le risorse finanziarie allocate, nei decenni, dagli Organi di Governo per costruire l’opera faraonica, ma superflua, della tratta “Ferrandina-Matera”, fossero state destinate a raddoppiare il binario unico di proprietà della FAL. Così è stato fatto da tempo sulla Bari nord, con grande vantaggio di tanti cittadini pugliesi. Poter essere a Bari o tornare a Matera in un’ora col treno avrebbe un grande impatto sulla mobilità cittadina verso l’”orbe terracqueo”, contribuendo alla salvaguardia del pianeta. Ogni volta che emergo dalla “buca” della troppo grande stazione di Matera, anelo subito al cielo e spesso mi capita di girare la testa verso destra, oltre lo sfascio di Piazza della Visitazione. All’inizio lo facevo d’istinto per contemplare l’altissima ciminiera, che come un urlo metafisico svettava nella sua elegante bellezza di faticosa traccia di una fabbrica di mattoni, inattiva da più tempo. La toponomastica registra quel vasto spazio come “Piazza Michele Bianco “, un importante antifascista materano, talché per alcuni anni la comunità provinciale vi si è ritrovata per la “Festa dell’Unità”. Nei primi anni Novanta del Novecento vi sorse un’alta torre rivestita di preziosi marmi, il Palace Hotel, che attirava il mio sguardo con la sua promessa di venir incontro alle crescenti masse di turisti, attratti a Matera dai suoi primi riconoscimenti internazionali, come il divenire “Patrimonio Unesco dell’umanità”. Per circa un ventennio Palace Hotel ha dialogato con la grande chioma del pino antistante sul tema dell’accoglienza, valorizzando le differenze nei bisogni degli esseri umani e dei falchi grillai. Più di un anno fa, un’orribile “bomba” è esplosa in quel quadrante di cielo nell’indifferenza generale di amministratori, ceto politico, associazioni professionali e società civile, tutti proni di fronte all’assurdità della demolizione del Palace. Al suo posto sta sorgendo un volume doppio o triplo di appartamenti, che vanno componendo l’immagine di uno ziggurat, quella “grande casa” che gli antichi Sumeri edificavano per intrattenere i loro dei. Il nostro dio, si sa, è il profitto, che richiede l’inchino di ogni sguardo. Il racconto che me ne fa un amico che abita nelle vicinanze e vede, giorno dopo giorno, il grande groviglio di travi armate rapirgli la luce nella finestra è ben più angosciato del mio sguardo che vi si posa da lontano. Quella sensibilità per il riuso e la sostenibilità che i “Sassi e secoli” avevano consegnato alla comunità cittadina è stata del tutto calpestata. Così, questo inno alla cementificazione del cielo narra una sconfitta dell’identità materana, da sempre impegnata in raffinate strategie nel riutilizzo delle risorse. Lo spavaldo infittirsi di travi a formare assetti ripetuti dell’identico inabissa ogni anelito di immaginazione. Non era proprio atteso che la leviana “capitale della civiltà contadina”, promossa a “capitale europea della cultura”, mirasse a offrire una postazione di osservazione per la rincorsa sul binario evanescente di Starlink.”