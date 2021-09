La lodevole iniziativa, promossa dall’Associazione ”Maria Santissima della Bruna”, si terrà il 21 settembre nel corso della Santa Messa in Cattedrale. In quella occasione i bambini che portano il nome di Eustachio, nati negli ultimi tre anni sarano affidati al Patrono. Ai genitori sarà consegnata una pergamena ricordo dell’atto di affidamento. Per cui prendete nota e passaparola e cercate tra amici e parenti. Magari Uccio, Stachio, Eus sono i diminutivi di Eustachio…



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE MARIA SANTISSIMA DELLA BRUNA

𝖫’𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖬𝖺𝗋𝗂𝖺 𝖲𝖲. 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖡𝗋𝗎𝗇𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝖼𝖺 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝖼𝗂𝗍𝗍𝖺𝖽𝗂𝗇𝖺𝗇𝗓𝖺 𝖼𝗁𝖾 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢❜ 𝟐𝟏 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟗.𝟎𝟎 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐂𝐚𝐭𝐭𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥𝐞 𝗇𝖾𝗅 𝖼𝗈𝗋𝗌𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖲𝖺𝗇𝗍𝖺 𝖬𝖾𝗌𝗌𝖺, 𝖼𝗂 𝗌𝖺𝗋𝖺̀’ 𝐥’𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐟𝐫𝐞𝐠𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐄𝐮𝐬𝐭𝐚𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏.

𝖠𝗅 𝗍𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖼𝖾𝗅𝖾𝖻𝗋𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾, 𝗌𝖺𝗋𝖺̀ 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗀𝗇𝖺𝗍𝖺 𝗎𝗇𝖺 𝗉𝖾𝗋𝗀𝖺𝗆𝖾𝗇𝖺 𝗋𝗂𝖼𝗈𝗋𝖽𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅’𝖺𝗍𝗍𝗈 𝖽𝗂 𝖺𝖿𝖿𝗂𝖽𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖺𝗅 𝖲𝖺𝗇𝗍𝗈 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗈𝗇𝗈.

𝖯𝖾𝗋𝗍𝖺𝗇𝗍𝗈 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐄 𝐍𝐎𝐍 𝐎𝐋𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟏𝟗 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗋𝗈 𝗂 𝗊𝗎𝖺𝗅𝗂 𝖿𝗈𝗌𝗌𝖾𝗋𝗈 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖺𝗍𝗂 𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝖼𝗂𝗉𝖺𝗋𝖾 𝖺𝗅𝗅’𝗂𝗇𝗂𝗓𝗂𝖺𝗍𝗂𝗏𝖺, 𝗉𝗈𝗌𝗌𝗈𝗇𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗍𝗍𝖺𝗋𝖾 𝗅’𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖬𝖺𝗋𝗂𝖺 𝖲𝖲. 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖡𝗋𝗎𝗇𝖺 𝖺𝗂 𝗌𝖾𝗀𝗎𝖾𝗇𝗍𝗂 𝗇𝗎𝗆𝖾𝗋𝗂:

– 𝟑𝟐𝟗/𝟗𝟕𝟖𝟕𝟗𝟒𝟏 (𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚);

– 𝟑𝟑𝟑/𝟐𝟑𝟖𝟑𝟖𝟎𝟎 (𝐍𝐮𝐧𝐳𝐢𝐚),

𝗈𝗉𝗉𝗎𝗋𝖾 𝖺 𝗆𝖾𝗓𝗓𝗈 𝗆𝖺𝗂𝗅 𝖺𝗅𝗅’𝗂𝗇𝖽𝗂𝗋𝗂𝗓𝗓𝗈 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚𝐛𝐫𝐮𝐧𝐚@𝐡𝐨𝐭𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐢𝐭, 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝖼𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗂 𝗌𝖾𝗀𝗎𝖾𝗇𝗍𝗂 𝖽𝖺𝗍𝗂:

– 𝖭𝗈𝗆𝖾 𝖾 𝖼𝗈𝗀𝗇𝗈𝗆𝖾 𝖽𝖾𝗂 𝗀𝖾𝗇𝗂𝗍𝗈𝗋𝗂 𝖽𝖾𝗅 𝖻𝖺𝗆𝖻𝗂𝗇𝗈 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖺𝗍𝗈 𝖺𝗅𝗅’𝖺𝖿𝖿𝗂𝖽𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈;

– 𝖭𝗈𝗆𝖾, 𝖼𝗈𝗀𝗇𝗈𝗆𝖾, 𝖽𝖺𝗍𝖺 𝖾 𝗅𝗎𝗈𝗀𝗈 𝖽𝗂 𝗇𝖺𝗌𝖼𝗂𝗍𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝖻𝖺𝗆𝖻𝗂𝗇𝗈 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗂 𝖿𝗋𝖾𝗀𝗂𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗇𝗈𝗆𝖾 𝖽𝗂 𝖤𝗎𝗌𝗍𝖺𝖼𝗁𝗂𝗈.