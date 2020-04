Proprio ora che siete costretti a casa con i genitori avrete più tempo, dopo aver fatto i compiti e giocato, di dare un’occhiata sul web alle nuove uscite dei libri che potrete ritirare non appena il virus a corona, come quella di re e regine, principi e principesse. L’idea è venuta con #LibriInAttesa, la rete solidale di editori e librerie indipendenti per ragazzi ” che condividono una stessa visione e un comune sentire “, come riporta la nota diffusa da Anna Felicia e Iolanda Nardandrea della Libreria per bambini e ragazzi ” 365 Storie “di Matera. Papà, mamma, fratelli e sorelle o voi stessi potrete scegliere sulla pagina facebook il libro da prenotare. E in attesa di ritirarlo, continuata a leggere…E’ tutta salute per la mente e per la fantasia.

COSA E’ #LibriInAttesa

Al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, le disposizioni del governo – DPCM 11 marzo 2020 – hanno previsto la chiusura al pubblico delle librerie. Come persone e come libraie, abbiamo scelto di non attivare alcun servizio di spedizione o consegna a domicilio sostenendo l’importanza di “restare a casa”, a tutela della salute di tutti, data l’altissima contagiosità asintomatica del virus.

Da queste scelte nasce il progetto “Libri in Attesa”, a cui abbiamo aderito con convinzione.

Che cos’è #LibriInAttesa?

È una rete solidale di editori e librerie indipendenti per ragazzi che condividono una stessa visione e un comune sentire. È un tentativo di ripensare in maniera coerente, concreta e responsabile il legame tra editori, librai indipendenti e lettori in questo tempo di sospensione e attesa, trasformandolo in una possibilità di condivisione e sostegno reciproco.

Mai come in questo momento di impotenza e fragilità, la condivisione e il sostegno reciproco possono contribuire a proiettarci con più forza verso il futuro, dandoci la misura esatta della necessità per una comunità che le librerie indipendenti sopravvivano.

Oggi più che mai consideriamo vitale il sostegno all’editoria di qualità e il riconoscimento del ruolo e del valore delle librerie indipendenti come luoghi di incontro e di attenzione alle persone, come presidi culturali e civili.

In cosa consiste #LibriInAttesa?

Attraverso la pagina Facebook dedicata (https://www.facebook.com/libriInAttesa/), saranno promossi e condivisi i titoli e/o le novità in uscita degli editori aderenti al progetto.

Ogni lettore potrà acquistarli e/o prenotarli come #LibriInAttesa scegliendo di sostenere la propria libreria.

Avendo sospeso consegne e spedizioni, i libri da voi scelti potranno essere ritirati quando sarà possibile ritrovarsi in libreria, con la speranza che l’emergenza sanitaria entri presto in una fase discendente meno drammatica.

“Libri In Attesa” è anche uno spazio virtuale di incontro per continuare a fare quello che amiamo – ricercare, leggere, consigliare storie che ci aiutano a crescere, insieme.

Per avere maggiori info sulle modalità di adesione e sostegno a questo progetto attraverso la prenotazione e/o l’acquisto di un libro, non esitate a contattarci.

Rimandiamo alla pagina Facebook Libri in Attesa per consultare l’elenco, in continuo aggiornamento, delle librerie per ragazzi e degli editori indipendenti aderenti al progetto.

Grazie per l’attenzione, un caro saluto

Anna Felicia e Iolanda Nardandrea

365 Storie

Libreria per bambini e ragazzi

Via San Biagio, 53

75100 Matera