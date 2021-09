L’idea e l’iniziativa sono di quelle che fanno rete lungo i percorsi dell’arte, all’insegna di ambiente, futuro e memoria, perchè dedicata a tutte le vittime delle stragi. Sono tanti gli artisti, che dal pomeriggio 25 settembre al 10 gennaio 2022 nella Città dei Sassi a Palazzo Lanfranchi, ma anche a Bari, Trani, Taranto, Brindisi, Andria, oltre che a Matera ” Capitale europea della cultura 2019” opere contemporanee con stili, tecniche e sensibilità diverse . Merito del direttore della biennale, Michele Di Leo, che ha coordinato una ”esposizione” incentrata sull’ arte contemporanea internazionale. Un filo conduttore, che porta alla scoperta del patrimonio culturale e monumentale dei nostri centri, a cominciare dai luoghi n cui si svolgerà la Biennale . Allo stesso tempo l’ evento è una occasione di riferimento anche per artisti più giovani che, potranno confrontarsi con maestri affermati. E tra questi il murgiano, barese, materano, Claudio Vino che con i giovani ci ha lavorato, è stato docente al liceo artistico ” Carlo Levi” di Matera, e continua a lavorarci, sempre prodigo di consigli per assecondare sensibilità, ricerca nelle diverse forme espressive dell’arte. Il quadro del servizio, collocato a Palazzo Lanfranchi, insieme ad artisti italiani e stranieri ne è la conferma. Si chiama ”Profezia” ed è esposto nella Sala Pascoli di Palazzo Lanfranchi, con la forza espressiva di una umanità in cammino, tra sofferenze, speranze, sacrifici anche della vita e con i tanti simboli legati a fede laica o religiosa. Un lavoro dalle tante riflessioni, che invita a tenere un quaderno aperto a raccogliere pensieri, proposte,”mea culpa” (chissà) da quanti non si guardano dietro e a un passato che è stato anche il nostro passato. Un tocco di Vino dal sapore amaro della vita.



ORGANIZZAZIONE, SEZIONI

La Biennale si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo

Con il Patrocinio di :Polo museale della Regione Basilicata

Ministero dei beni culturali Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Accademia di Belle Arti di Foggia Unicef, sede provinciale di Bari

Fondazione Falcone

Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bari

Parco Nazionale dell’alta Murgia, Gravina

Museo della ceramica di Grottaglie (TA)

Comune di Altamura (BA)

Comune di Cassano delle Murge (BA)

Comune di Gravina in Puglia (BA) ente capofila

Partner della biennale :

Ministero della Cultura – Museo Nazionale di Matera

sede Museo di Palazzo Lanfranchi , Piazza Pascoli 1 – Matera (MT)

Museo d’arte Contemporanea MIIT di Torino – casa editrice ‘Italia Arte’ (TO)

Liceo Artistico Statale Federico II, Corato (BA)

Fondazione Ettore Pomarici Santomasi , Gravina (BA)

Museo Capitolare di Gravina In Puglia, BA)

Museo Archeologico di Altamura (BA)

Casa Editrice Italia Arte Torino

Galleria d’arte Ferdan Yusufi , Istanbul- Turchia

Galleria d’Arte 33 Contemporary, Chicago USA

Galleria d’arte Studio . ra Roma

Magazine 1F Mediaproject, Roma

NeoArtGallery, Roma -Istanbul

Studio di Architettura AX-Studio, Arch. Luigi Viapiano

Sponsor Unico della Biennale

Banca Generali Private



INAUGURAZIONI:

21 Settembre Presentazione evento 18:30 – Museo Civico via Sagges 13 – BARI

24 Settembre ore 18:00 – Ministero della Cultura – Museo Nazionale di Matera

sede Museo di Palazzo Lanfranchi , Piazza Pascoli 1 – MATERA

25 Settembre ore 17:30 Museo Archeologico Via Santeramo 88 – Altamura

25 Settembre ore 19:30 Fondazione Pomarici Santomasi (ex Convento Santa Sofia)

Via Museo 20 – GRAVINA in Puglia

26 Settembre ore 17:30 Pinacoteca Perotti, Via Miani Perotti 15 – Cassano delle Murge

26 Settembre ore 19:30 – Museo Capitolare d’arte Sacra, Piazza Benedetto XIII, 25 – GRAVINA in Puglia

167 Artisti provenienti dalle seguenti nazioni:

Italia-Svizzera-Turchia-Germania-Giappone-Russia-Estonia-Ucraina-Francia-Grecia-Cina-Bulgaria-Spagna- India-Iran-Lituania-Canada-Stati Uniti-Argentina-Australia

1° sezione: arti figurative

“Fra tradizione e innovazione”

> Pinacoteca Palazzo Lanfanchi

a cura della dott.ssa Anna Maria Amato direttrice del museo nazionale Matera

e Silvia Padula Storico dell’arte

2° Sezione: pittura – installazioni – performance

“Fra tradizione e innovazione”

> Ex Monastero Santa Sofia e Castello Svevo Gravina di Puglia

a cura di dott. Mario Burdi presidente della Fondazione Pomarci Santomasi

3° Sezione: pittura – video Arte

“Fra tradizione e innovazione”

> Pinacoteca Armando Perotti e Museo Civico di Cassano delle Murge a cura della dott.ssa Ferdan Yusufi Storico dell’Arte- Istanbul

4° Sezione: cinema sperimentale – architettura contemporanea – fotografia – scultura- video arte

> Museo archeologico di Altamura

a cura della dott.ssa Elena Saponaro direttrice del Museo

5° Sezione: Pittura

Percorso culturale, Storico … contemporaneo ( dedicato agli artisti scomparsi )

> Museo capitolare di Gravina in Puglia

a cura di Prof. Don Giacomo Lorusso Direttore del Museo

6° Sezione:

Per loro … un pensiero con l’Arte

> Fondazione Pomarici Santomasi Gravina di Puglia

evento parallelo espositivo di medici artisti dedicato alle vittime del Covid 19

a cura di dott.ssa Rosaria Alba Cifarelli

Comitato Etico

Dott.ssa Maria Pia Di Medio, Sindaco del comune di Cassano delle Murge (BA)

Dott.ssa Rosaria Alba Cifarelli, dirigente medico oncologo

Prof. Don Giacomo Lorusso

Dott. Mario Burdi, presidente Fondazione Pomarici Santomasi

Prof. Michele Corriero, Presidente provinciale Bari UNICEF

Dott. Savino Raimo, Tenete Colonnello Guardia di Finanza

Dott. Guido Folco, Direttore museo arte contemporanea MIIT e casa editrice ‘Italia Arte’ – Torino

Avv. Rosa Rutigliano, docente di diritto scuola media superiore

Dott.ssa Antonia Lacriola, critico cinematografico

Comitato Scientifico

Prof.ssa Angela Volpicella, docente Pedagogia Università di Bari

Dott.ssa Anna Rita Del Piano, attrice

Prof.ssa Francesca Gravina, musicista

Dott.ssa Raffaella Losapio, Gallerista AR Roma

Dott.ssa Antonella Laricchia Filosofo – esperta in critica cinematografica

Comitato Organizzativo

Dott.ssa Maria Pia Di Medio,

Sindaco del comune di Cassano delle Murge (BA)

Dott. Mario Burdi, presidente Fondazione Pomarici Santomasi

Dott.ssa Elena Saponaro

Prof. Don giacomo Lorusso

Dott.ssa Rosaria Alba Cifarelli

Arch. Luigi Viapiano, AX-studio Roma

Staff direzione artistica

Dott.ssa Mayte Ragni

Dott.ssa Maria De Giglio

Dott.ssa Antonella Lacriola

Dott.ssa Alessia Simone

Dott. Roberto Ruta

Banca Generali Private Rapporti con il comitato organizzativo: dott. Francesco Notaro

Direzione creativa, comunicazione e allestimento

Arch. Luigi Viapiano

coordinamento rapporti esteri

Dott.ssa Bita Forouzanfar

ufficio stampa

Giorgio Bertozzi

direzione generale evento

dott. Stefano Claudio Colucci

Sito web

www.labiennaledellamurgia.it