Biblioteca ”Stigliani”. Ancora silenzi. Presidente Mattarella intervenga!

Quel tavolo ”trasversale” composto da Regione Basilicata, Università degli studi di Basilicata, Provincia e Comune di Matera su un progetto di gestione del quale si continua a non sapere nulla, né sui contenuti, su responsabilità, modi e tempi di esecuzione, continua a restare tale. E la cosa per le associazioni che da anni si battono per il futuro di quella importante istituzione culturale, tra le prime del Mezzogiorno, proprio non può essere rinviata o restare nel ”limbo” di quanti finora non hanno prodotto fatti. E allora il movimento civico ” Marcia per la cultura” scrive per l’ennesima volta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché intervenga. A livello locale la nota, l’ennesima, del consigliere regionale Roberto Cifarelli affinché emendamento per un capitolo di spesa definito consenta autonomia decisionale e gestionale della ”Biblioteca Tommaso Stigliani”. Attendiamo concretezza e una svolta. Basta annunci e promesse. Servono fatti, non parole.



Matera, 16 ottobre 2025

Il Movimento Civico – La Marcia per la Cultura e il Lavoro, di fronte al perdurante immobilismo della Regione Basilicata, ha deciso di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo scorso 10 ottobre 2025 è stata infatti inviata al Quirinale una lettera in cui si denuncia la grave condizione di precarietà in cui versa la Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera, da anni priva del personale necessario e di un piano di interventi strutturali adeguato.

La decisione nasce dopo settimane di confronto e di iniziative pubbliche che avevano fatto sperare in un cambio di passo da parte delle istituzioni. In particolare, il 29 settembre 2025 si è svolta l’iniziativa “Nel nome della Biblioteca T. Stigliani – Risorsa della Comunità”, promossa dal Movimento Civico, alla quale hanno preso parte il Presidente della Provincia e il Sindaco di Matera. Entrambi hanno condiviso la necessità di:

– intervenire per adeguare la pianta organica, con particolare attenzione alle figure professionali dei bibliotecari;

– approvare una normativa che preveda, all’interno del bilancio, un capitolo di spesa annuale certo e stabile, destinato al funzionamento, alla gestione e alla valorizzazione della struttura;

– confermare la proprietà del Palazzo dell’Annunziata e dell’intero patrimonio librario della Biblioteca Provinciale “T. Stigliani” all’Amministrazione Provinciale di Matera;

– avviare gli interventi strutturali indispensabili a contrastare l’usura del tempo sul Palazzo dell’Annunziata e ad eliminare le criticità ambientali che condizionano il lavoro quotidiano dei dipendenti, incidendo negativamente anche sugli utenti e sulla conservazione del patrimonio librario.

A ciò si aggiunge l’incontro del 25 settembre scorso tra il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, e il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, definito da tutti “positivo, propositivo e costruttivo”. Ad ogni modo, nonostante tali segnali, la Regione Basilicata non ha ancora dato seguito all’approvazione di alcuna misura concreta. Rimangono così irrisolte le questioni che mantengono la Biblioteca “Tommaso Stigliani” in una situazione di grave precarietà: la carenza di personale, l’assenza di finanziamenti, la mancanza di un piano di adeguamento strutturale e organizzativo.

Un atteggiamento di sottovalutazione e indifferenza che, per la sua gravità, ha spinto il Movimento Civico e le associazioni firmatarie a richiamare l’attenzione della più alta istituzione della Repubblica. Da qui la decisione di scrivere al Presidente Mattarella, con una missiva che si riporta integralmente di seguito.

Egregio Signor Presidente,

ci permettiamo di rivolgerci a Lei con il massimo rispetto e con la fiducia che la Sua autorevole voce possa essere di aiuto in una questione di grande rilevanza culturale per la nostra comunità: il progressivo indebolimento che prelude alla possibile chiusura della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera. L’ultimo bibliotecario è andato in pensione nel 2017 e da settembre sono rimasti 12 dipendenti, mentre erano 42 solo qualche anno fa.

La Biblioteca rappresenta un insostituibile presidio culturale e un punto di riferimento essenziale per studiosi, studenti e cittadini, l’unica nella provincia di Matera. Con un patrimonio librario di oltre 400.000 volumi e un prezioso fondo antico, custodisce manoscritti e pubblicazioni rare di assoluto pregio, svolgendo da sempre un ruolo cruciale nella promozione del sapere e nella tutela della memoria storica del territorio.

L’interruzione del servizio al pubblico di questa istituzione, già fortemente ridotto, comporterebbe una perdita irreparabile per la cultura locale e nazionale, privando la comunità di un luogo di studio, aggregazione e crescita intellettuale di assoluto valore. In un’epoca in cui la cultura e l’istruzione dovrebbero essere sostenute e rafforzate, la scomparsa di un simile baluardo del sapere sarebbe un colpo durissimo per tutti coloro che credono nel valore della conoscenza come fondamento della società civile.

Nel Suo ruolo di garante della Costituzione e custode dei principi fondamentali della nostra Repubblica, Le chiediamo con accorata speranza di voler intervenire, per quanto nelle Sue possibilità, affinché la Biblioteca del territorio materano possa continuare a svolgere la preziosa missione al servizio della collettività. Il Suo sostegno potrebbe essere determinante per sensibilizzare le istituzioni competenti e scongiurare la chiusura di un patrimonio di inestimabile valore.

Certi della Sua sensibilità e attenzione verso il mondo della cultura e dell’istruzione, restiamo in fiduciosa attesa di un Suo riscontro e La ringraziamo per il tempo dedicato a questa nostra istanza.

Con profonda stima.

Eustachio Nicoletti – Movimento Civico: Marcia per la Cultura e il Lavoro

Pasquale Doria – Associazione Amici della Biblioteca Provinciale T. Stigliani

Francesco Mongiello – Associazione Amabili Confini

Angelo Bianchi – Associazione Amici della Biblioteca Provinciale T. Stigliani

Teresa Ambrico – ex dipendente della Biblioteca Provinciale T. Stigliani

Associazione Adriano Olivetti – Matera, Amici Biblioteca T. Stigliani, Anpi Matera, Spi Cgil Matera, ARTEria, Associazione Casalnuovo Rinasce, Associazione B&B, Associazione Lino Perrone, Associazione sportiva ECOS, Comitato Sassi, CNA, Energheia, INU, Italia Nostra Matera, Teatro Sassi, Uisp Basilicata, Uisp Matera, Associazione Matera Cammina, Associazione ODE (Ospitalità Turistica Extralberghiera), Agedo Matera, Seal Factory, Fondazione Le Monacelle, Associazione Pierpaolo Pasolini, Comitato di quartiere Serra Rifusa, Associazione “Il quartiere si muove” – San Pardo, Associazione eMUVT e Coop. Soc. Altra Spesa



LA SOLLECITAZIONE DI CIFARELLI E LACORAZZA

Biblioteca “Tommaso Stigliani”: dalle parole si passi ai fatti con l’emendamento di Lacorazza e Cifarelli (gruppo PD) inserita nel Programma regionale delle Politiche Culturali 2025-2027. Colmato un vuoto nel piano della Regione Basilicata.

“La Biblioteca Tommaso Stigliani di Matera non può continuare a vivere nell’incertezza e nell’abbandono. Serve una strategia chiara, duratura e sostenuta da risorse adeguate”.

È quanto dichiarano i consiglieri regionali Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli, annunciando che, grazie a un emendamento da loro presentato al Programma regionale delle Politiche Culturali 2025-2027, la Biblioteca “Tommaso Stigliani” di Matera è stata finalmente inserita tra gli interventi strategici da sostenere.

“Senza questo emendamento – sottolineano Lacorazza e Cifarelli – il piano regionale delle politiche culturali non avrebbe affrontato in alcun modo il tema del sistema bibliotecario lucano, né tantomeno la situazione della Biblioteca Stigliani di Matera. Un’assenza grave, che abbiamo voluto colmare con un atto concreto a tutela di un presidio culturale fondamentale per la Basilicata”.

L’emendamento, spiegano i consiglieri, punta a “garantire stabilità gestionale e autonomia strutturale alla Biblioteca, prevedendo una strategia chiara e duratura di sostegno, fondata su risorse economiche e umane adeguate”, per restituire piena funzionalità e dignità dopo anni di precarietà e lavori fermi.

I Consiglieri Lacorazza e Cifarelli richiamano inoltre le richieste di Cgil, Cisl e Uil, che hanno sollecitato la Regione Basilicata a un incontro ufficiale dopo quello già tenuto con il Sindaco di Matera e il Presidente della Provincia, per discutere delle prospettive della Biblioteca e delle condizioni del personale.

“Il contributo delle organizzazioni sindacali è essenziale – concludono – per definire un percorso condiviso che risolva le criticità legate alla carenza di personale, al completamento delle deleghe previste dalla Legge Del Rio e al pieno rilancio della Biblioteca Stigliani. Matera e la Basilicata hanno bisogno di un sistema bibliotecario moderno, accessibile e vitale: non di una promessa rimandata all’infinito”.

Potenza, 16 ottobre 2025