Biblioteca ”Stigliani”: 30000 motivi e passa per parlarne anche a Roma

Se possibile con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la più alta carica dello Stato, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per una risposta di più ampio a quanti da tre mesi, e non solo a Matera, hanno a cuore, con una petizione, interventi, suggerimenti, uno spettacolo, il futuro della Biblioteca ” Tommaso Stigliani” di Matera. Uno scrigno di storia, di cultura,che spazia da un’epoca all’altra, ne abbiamo parlato in tante occasioni, ma che deve uscire dal limbo della precarietà e dalla mediocrità di quanti hanno fatto ben poco per superare la sciagurata situazione della riforma delle Provinca ( legge Graziano Delrio) e la successiva batosta referendaria del 2016 , di quel calderone di riforme istituzionali che ha lasciato le Province in mezzo al guado. E la Basilicata, che nel Governo regionale non ha un assessorato con delega alla Cultura, è rimasta l’unica a non aver proceduto a rimettere le cose a posto…Un triste primato, fatta eccezione per il tentativo finito nel cassetto dell’ex consigliere regionale Vincenzo Acito. E già perchè senza trasferimento di deleghe non c’è un capitolo di spesa dedicato, che eviti i ”patemi” degli anni scorsi e gli interrogativi di come si spendano quelle risorse. La cronaca degli ultimi mesi con il milione e trecentomila euro finiti nei bilanci balneare e la pezza da 870.000 euro, erogati dal settore attività produttive…, la dicono tutta che così non si può andare avanti. Responsabilità a vari livelli sull’onda rassicurante, ma nella precarietà, che la Biblioteca per quest’anno non chiude. Ma come si fa ad andare avanti senza risorse umane, professionalità come bibliotecari e aiuti che devono coordinare, consigliare programmare? Oggi l’organico è di appena 12 unità contro i 45 del passato. Serve procedere alle assunzioni, vista l’importanza della Biblioteca ” Tommaso Stigliani”, che può garantire appena due aperture pomeridiane ma con chiusura alle 18.00. Paradossale, visto che gli studenti delle medie superiori e dell’Università di Basilicata sono fortemente limitati sotto questo aspetto. Peccato che la politica, non guardiamo nè tessera e nè colore, abbiamo sottovalutato questo diritto alla cultura che, ne siamo certi, verrebbero ribaditi dal presidente della Repubblica e dal ministro della Cultura. Ma servono fatti. Gli organizzatori della manifestazione, in programma a Matera lunedi 25 marzo, guardano oltre e il varo di un comitato scientifico con in contributo di esperienze non può che supportare questo percorso.Ecco cosa significa avere un disegno di Cultura, di Biblioteca, di Città, di Regione. Anche con le sfide per la digitalizzazione e per la multimedialità, con il recupero degli spazi della ex Mediateca, occupati dal 2019 dall’Azienda di promozione turistica con il ”Basilicata Open space”. Ma tenendo anche conto che la Regione ha sottoscritto un protocollo di intesa con la biblioteca nazionale di Potenza, per digitalizzazione e altri servizi in tutte le biblioteche della Basilicata. Se ne riparlerà al momento opportuno. Obiettivi precisi ,comunque, ribaditi da Pasquale Doria per l’Associazione Amici della Biblioteca, Eustachio Nicoletti per il Movimento “Marcia per la cultura e il lavoro” , Francesco Mongiello per l’Associazione Amabili Confini, da Sanya Bonelli per la Consulta Provinciale Studentesca e Vincenzo Pace per gli studenti Unibas sede di Matera. La manifestazione, con inizio alle 10.00, prevede due percorsi di studenti, cittadini, docenti, associazioni, in partenza dalla sede di Unibas e dal Liceo scientifico, che confluiranno in piazza Vittorio Veneto, davanti al Palazzo dell’Annunziata, sede della Biblioteca.



Il documento per la manifestazione pubblica di lunedì 25 marzo in piazza Vittorio Veneto

“UNITI PER LA BIBLIOTECA, UNITI PER LA CULTURA’’

Non strappate le radici comuni, non spegnete il nostro futuro.

È il concreto progetto di salvaguardia della Biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani” che unisce gli studenti della provincia di Matera e l’intera comunità. Insieme, non per alzare muri, ma per gettare ponti, quelli solidi dei saperi condivisi. Soprattutto gli studenti materani, fratelli minori di chi è in cerca di prima occupazione e sta lasciando la propria terra già da tempo, nutrono ragionevoli certezze e altrettanti timori sul destino di istituzioni pubbliche come la Biblioteca Stigliani. A questo proposito, sanno che forse nessun luogo è così totalmente democratico come una biblioteca pubblica. L’unico requisito per l’ingresso è l’interesse. Ed è per tutelare questo interesse condiviso, sancito dalla nostra Costituzione, che si fa appello alla consapevolezza dell’intera comunità. Unire le forze è giusto, tutelare il diritto allo studio è possibile, specialmente se l’intento è quello di evitare l’oblìo del cospicuo patrimonio di conoscenze custodito nel Palazzo dell’Annunziata. Un luogo di aggregazione che non vogliamo più a mezzo servizio o, peggio ancora, condannato a un lento e inaccettabile declino. La Biblioteca deve rinascere per svolgere sempre meglio il suo ruolo cruciale nella promozione dell’educazione, dell’accesso all’informazione e della coesione sociale. Le biblioteche come la nostra sono guardiani della diversità culturale, conservano opere che abbracciano secoli e culture diverse, preservano la memoria collettiva. Con la loro azione di livellatori sociali permettono l’accesso all’istruzione e alla cultura, indipendentemente dalla situazione economica di ognuno. Sono luoghi in cui studenti, ricercatori, e appassionati possono attingere a risorse preziose senza alcun costo, rendendo l’apprendimento un diritto universale. Questa democratizzazione dell’informazione svolge un ruolo chiave nella creazione di società più eque e inclusive. Ecco perché le biblioteche pubbliche vanno oltre la mera conservazione di libri e possono trasformarsi in luoghi di incontro e coesione, in centri dinamici di apprendimento, adattandosi alle esigenze mutevoli della società contemporanea. Le biblioteche pubbliche sono più che depositi di libri: sono faro di conoscenza, agenti di cambiamento sociale e pilastri di comunità. Investire in queste istituzioni significa investire nel progresso, nell’uguaglianza e nella ricchezza culturale della società.

Alla luce di quanto enunciato, si avanzano le seguenti proposte:

● portare a compimento il concreto processo di trasferimento della delega piena dalla Regione alla Provincia previsto dalla legge Del Rio (unica regione in Italia a non averlo fatto);

● applicare una modifica al Piano di assunzione triennale inserendo le figure professionali necessarie a coprire i vuoti nell’organico della Biblioteca e ampliando gli orari di apertura;

● ripristinare il progetto originario della Biblioteca con la restituzione dei locali della Mediateca.

Al fine di salvaguardare la Biblioteca provinciale “T. Stigliani”, lunedì 25 marzo verrà indetta una manifestazione pubblica a cui parteciperanno numerose scuole secondarie di primo e secondo grado, l’università di studi della Basilicata, associazioni culturali e organizzazioni varie, e che sarà aperta all’intera cittadinanza.

Il luogo dell’incontro sarà piazza Vittorio Veneto, di fronte al cinema Guerrieri, con inizio alle ore 10:00.

Consulta Provinciale Studentesca

Rappresentanti degli studenti Unibas sede di Matera

Associazione Amici della Biblioteca

Marcia per la Cultura e il Lavoro

Associazione Amabili Confini