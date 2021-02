Ormai ci siamo. Manca poco perchè Matera ponga il primo tassello per riappropriarsi, con gradualità, di una parte di quella memoria che ha segnato il dibattito sul recupero dei rioni Sassi e l’avvio di quella stagione da città-laboratorio, che ha visto lavorare sul campo imprenditori, sociologi, architetti, urbanisti, ingegneri, uomini e donne di cultura, sacerdoti, artisti, politici. E quel tassello, senza dimenticare storia e percorsi del passato, è la ”biblioteca” di quartiere che al rione Spine Bianche ospiterà il corposo lascito documentale dello scrittore e giornalista Leonardo Sacco.



Sono a buon punto, mancano pochi dettagli, I lavori di ristrutturazione dell’ex asilo del rione Spine Bianche, che i materani veraci continuano a chiamare ” Bottiglione”, reinterpretando il nome dell’impresa che negli anni Cinquanta realizzò per gli abitanti dei rioni Sassi, quel quartiere progettato dal gruppo di tecnici guidati da Carlo Aymonimo. Naturalmente si dovrà lavorare sui contenuti e alla gestione di quel manufatto. L’assessora alla Cultura del Comune di Matera Tiziana D’Oppido, particolarmente sensibile ai valori identitari e alla storia della città, è al lavoro perchè quel manufatto sia un tassello importante per un progetto di promozione della nostra cultura. ” Manca davvero poco per la conclusione dei lavori dell’edificio – dice l’assessora D’Oppido- destinato ad ospitare il materiale documentale raccolto negli anni da Leonardo Sacco. Abbiamo già provveduto ad appaltare le forniture per gli arredi. Naturalmente occorrerà provvedere alla catalogazione di quel lascito e alla gestione di un luogo, che dovrà essere aperto alla città, agli studenti, agli studiosi. E in uno dei quartieri che ha segnato la storia della fase di progettazione urbanistica della città e tutt’ora oggetto di studio per quella valenza di ‘sostenibilità’ ‘, nel rapporto di spazi, funzioni e servizi, che rappresentano un esempio concreto delle città a dimensione d’uomo” .



Una biblioteca, ma anche un luogo di studio, confronto tra quanti in concreto progettano, discutono, vogliono riannodare i fili della buona amministrazione e del rispetto per il territorio. E’ tra questi l’associazione ”Adriano Olivetti”, che ha svolto una azione di stimolo per portare avanti il progetto del rione Spine Bianche. Senza dimenticare l’attività svolta sulle esperienze dell’imprenditore piemontese per il borgo La Martella e per non far cadere l’oblio sul lascito Sacco, acquisito il 21 gennaio 2013 dalla Regione Basilicata per la somma simbolica di 1 euro. Il sodalizio, presieduto da Mimmo Calbi e con un ‘testimone” della storia cittadina a cavallo di due secoli…come Luigi Acito , ha in cantiere per la fase iniziale una mostra fotografica e documentale sulla storia del quartiere. E ha svolto una azione di proposta e di stimolo nei confronti dell’Amministrazione comunale per la realizzazione del progetto.Un esempio di buone pratiche tra cittadini ed Ente locale, perchè identità e memoria sono un patrimonio condiviso che va valorizzato, come è stato ripetuto in continui servizi giornalistici.



E nelle casse lasciate da Leonardo Sacco, che fu tra i protagonisti del progetto di ”Comunità” di Adriano Olivetti, direttore della rivista Basilicata e autore di riflessioni e provocazioni sulle questioni materana e meridionale, c’è tanto da riprendere e trasmettere alla giovani generazioni. Un bel lavoro per quanti dovranno ”rispolverare” nel senso pieno del termine e catalogare quella eredità. Ci pare, in proposito, di risentire quel ” E ora tocca a voi…” che il ”direttore” Leonardo Sacco, con la sua voce sottile e ironica, amava ripetere dopo aver ricordato ”come fosse ieri” gli interventi autorevoli di amici e avversari di tante battaglie politiche e culturali. Sarebbe davvero interessante se il 22 giugno prossimo, a tre anni dalla sua scomparsa, si potesse ricordarne la figura con una retrospettiva a tutto tondo sulla sua opera. Matera e non solo, glielo devono.