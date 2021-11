Martedì 16 novembre verrà firmato il Protocollo d’Intesa tra la Biblioteca Provinciale “T. Stigliani”e il Coordinamento regionale di Nati per Leggere Basilicata.

In una nota si promette che: “Sarà una giornata piena di energia positiva per la città di Matera, grazie all’impegno della Biblioteca Provinciale “T. Stigliani” e del presidio materano di Nati per Leggere Basilicata, alla presenza del Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e della direttrice della biblioteca Antonella Nota.

L’accordo, per ora di durata annuale, coinvolge attivamente la Biblioteca Provinciale e i referenti per i vari ambiti di NpL con i suoi operatori e volontari, nella programmazione e realizzazione di attività legate al programma Nati per Leggere per promuovere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute del bambino sin dalla prima infanzia.

In un approccio collaborativo, il protocollo d’intesa prevede, da entrambe le parti, un supporto operativo prima, durante e dopo le varie attività che verranno organizzate e una condivisione degli obiettivi strategici, funzionale alla sensibilizzazione alle attività di lettura condivisa, all’ampliamento della platea dei fruitori dei luoghi della biblioteca – in particolare del punto lettura Pinocchio – e all’inclusione in un contesto attento alle necessità e ai bisogni della cittadinanza.

Inoltre, sempre martedì 16, dopo due anni di chiusura forzata dovuta alla pandemia da Covid-19, è prevista la riapertura al pubblico della sezione PINOCCHIO della Biblioteca “T. Stigliani” di Matera, dedicata ai più piccoli.

La Sala Pinocchio è un piccolo gioiello che è stato curato e animato in questi anni dai dipendenti della Biblioteca, dai volontari Nati per Leggere e da tutte le famiglie che lo hanno tenuto vivo. Un luogo di aggregazione e crescita che ha arricchito la comunità rendendola più libera e consapevole, per restituire ai bambini e alle famiglie uno spazio di creatività, apprendimento e condivisione.

Per festeggiare la riapertura, si parte con il primo evento in programma martedì, con la Valigia di MAMMA LINGUA che arriva in città carica di storie per tutti, in tante lingue diverse, la cui voce romperà i silenzi e costruirà legami, proprio perché nessuno si senta escluso.

L’evento si svolgerà nella Biblioteca Pinocchio in Piazza Vittorio Veneto con il seguente calendario:

Ore 15:30 – Letture per bambini 0-2 anni e le loro famiglie

ore 17:00 – Letture per bambini 3-6 anni e le loro famiglie

Per aderire all’evento è necessario compilare il modulo adesione a questo link https://forms.gle/5MT3eh6UY4DcJ6366 oppure inquadrando il QR code dell’evento presente nella locandina pubblicata sul sito https://www.bibliotecastigliani.it/

La Biblioteca Pinocchio resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.”