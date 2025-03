Biblioteca? Pinto: Se se ne occupasse il civismo…

A chiederlo è Leonardo Pinto,avvocato, impegnato in politica, commentando e rispondendo a quanto scritto di recente https://giornalemio.it/cultura/il-consiglio-e-la-giunta-regionale-dicano-subito-cosa-vogliono-fare-della-biblioteca-provinciale-t-stigliani-di-matera/ da Giovanni Caserta, storico locale che ritorna puntualmente sulle occasioni mancate della città soprattutto nelle scelte e nella programmazione culturale. A cominciare dalle sorti della Biblioteca provinciale ‘’ Tommaso Stigliani’’, ancora nel limbo dopo la sciagurata riforma Del Rio sugli enti locali e dell’esito fallimentare del referendum renziano che ha finito con il complicare le cose. Leonardo Pinto chiede che a occuparsi della cosa sia il civismo, che pure si è impegnato con un comitato per la raccolta di firme e con tanto di audizione nelle commissioni regionali. Nulla è riuscito a smuovere la politica. Comunicati stampa, interrogazioni, incontri ufficiali tra Provincia e Regione ma siamo punto e daccapo…Non se ne viene fuori aldilà delle responsabilità di ognuno. Alcuni intervengono, altri brillano per un assordante silenzio…

A proposito della biblioteca, la mia risposta a Giovanni Caserta.

Caro Giovanni ho letto, con ritardo, il tuo appassionato intervento a difesa della Biblioteca Provinciale di Matera, che condivido, con cui evidenzi -tra l’altro- l’impegno tardivo e solitario del consigliere regionale Cifarelli (questo non lo condivido, perché utile a persona fortemente inadempiente al mandato elettorale ricevuto).

Alla tua domanda non é difficile rispondere: *se continueranno ad occuparsi della Biblioteca quelli della mala e buona politica, sono sempre gli stessi appassionatamente insieme, compreso Cifarelli, rischia di finire male in quanto la tecnica dell’interessamento é sempre la stessa: avanti, ma non troppo.*

Se invece decide di occuparsene seriamente il civismo con determinazione e senza sconti la questione é di facile soluzione. Sono ancora in attesa del carteggio che mi avrebbe dovuto fornire Pasquale Doria, altro adepto della mala e buona politica.

Se sosteniamo adeguatamente il civismo, il problema Biblioteca diventa di facile soluzione; Cifarelli, noto agli uffici, se evitasse fictions elettorali guadagnerebbe punti a livello personale.