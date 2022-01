Quando si campa a pane e cultura, come companatico, e si tira fuori una notizia – come ha fatto l’attore Massimo Lanzetta, intervenendo nel dibattito sul futuro della Biblioteca ” Tommaso Stigliani- e allora vengono fuori le ‘cadute dal pero’ tra sbigottimento e paradossi , tanto da indurre al beneficio del dubbio e, con umiltà,a chiedere e a chiedersi : ” Ma è vero? Come? Chi? Dove? Quando?”. Facciamo chiarezza, prima di passare la parola, al contributo chiarificatore dell’autore che ha fatto riferimento alla legge ” Montag” della Regione Basilicata che intende farla finita con i polverosi e ingombranti libri, procedendo alla loro distruzione, portando la ” Biblioteca” alla canna del gas , tagliando i fondi. Al loro posto la dimensione virtuale, impalpabile dell’impero dei ”dotti e insipienti” dei giorni nostri e degli smanettatori del ”55G” (ci arriveremo con le telecomunicazioni intergalattiche) e di altre amenità poco ingombranti ma energivore. Perchè Montag? Per i cinefili e i lettori di libri è facile arrivarci. Montag è un pompiere, il protagonista del romanzo fantascientifico “Farheneith 451″, di Ray Bradbury , da cui il regista francese Francois Truffaut ricavò nel 1996 un celebre film. Non ve lo raccontiamo. Ma Montag, obbligato a distruggere libri (senza averne mai letto uno) con il lanciafiamme alla fine fa il gran passo. Si incuriosisce scoprendo le avventure di un classico di Charles Dickens ”David Copperfield”…E’ sulla retta via? Ora,però, tocca a Massimo Lanzetta. E difendiamo la Biblioteca con quello che ha e con quello che potrà offrire. Anche una cineteca e spazi teatrali…



L’INTERVENTO DI MASSIMO LANZETTA

Abbiamo ricevuto da una fonte abbastanza attendibile una notizia che se risultasse vera sarebbe davvero cosa grave. Sembra che la Regione Basilicata, in gran segreto, stia predisponendo una legge denominata Montag che stabilirebbe che leggere o possedere libri è considerato un reato. Per contrastare tale crimine sembra che la Regione Basilicata voglia istituire un apposito corpo di vigili del fuoco impegnato a bruciare ogni tipo di volume e ogni edificio che li contenga. Di fronte ad una notizia così inquietante ci siamo domandati se dietro questa brillante idea non ci fosse una mente pericolosa e perversa. Ed in effetti ci è bastato consultare l’elenco dei libri disponibili nella Biblioteca Stigliani per scoprire che l’ideatore di questa brillante idea non è altri che lo scrittore Ray Bradbury. A questo punto ci sembra evidente che il comportamento dei politici di questa nostra regione sia perlomeno ambiguo perché da un lato tolgono i fondi alla nostra biblioteca, mentre dall’altro la frequentano per fregarsi le idee dai libri in essa contenuti. E’ ora di dire basta a chi predica bene e razzola male, a chi non dispone ma indispone, a chi predica l’ignoranza e poi entra a consultare libri di soppiatto. A confermarlo ulteriormente è la decisione regionale di affidare alla nostra biblioteca solo briciole di fondi. Idea ancora una volta non loro, bensì rubata dalla favola di Pollicino! Da parte nostra non ci resta che alzare la guardia e vigilare affinchè nessun furto d’ingegno sia più perpetrato da chicchessia amministratore pubblico. Per cui proponiamo che di fianco del rilevatore video che misura la febbre a chiunque entri in biblioteca, venga sistemato un secondo rilevatore video che segnali l’arrivo di amministratori pubblici a caccia di idee contrarie al progresso culturale del nostro territorio.