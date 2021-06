La Biblioteca digitale dell’associazione materana Energheia -si informa con una nota- si arricchisce di un nuovo testo: quello di Michele Valente, “Evoluzione socio economica dei Sassi di Matera nel XX secolo” del 2007 (http://www.energheia.org/michele-valente-evoluzione-socio-economica-dei-sassi-di-matera-nel-xx-secolo-2007.html).

“La storia dei Sassi è piena di occasioni mancate, rinviate, accomodate. Ciò ha pesato gravemente sulla sorte di quanti quotidianamente erano costretti a resistere allo strenuo impegno della sfida esistenziale”. Questo il tema sviluppato in questa pubblicazione del 2007.

“Chi oggi arrivi a Matera trova una città virtualmente perfetta. Anzi, trova tre città in una. C’è la città moderna, costruita per accogliere gli “sfrattati” dai Sassi, con quartieri di buona qualità architettonica, immersi nel verde. C’è la città barocca, con le chiese, i conventi, i palazzi nobiliari, dislocati in piano. C’è, infine, più in basso, la città rupestre, un intrico di vicoli, di cortili, di grotte, di cisterne, un alveare traforato dove ci sono case, botteghe, chiese, ripide gradinate, pozzi profondi. Questa città, in parte scavata, in parte costruita, è dunque la città dei Sassi, praticamente vuota di abitanti, ma sostanzialmente intatta e tutta recuperabile”.

Nei diversi capitoli vengono ricostruite e documentate le dinamiche sociali, economiche e antropologiche che hanno segnato la vita dei Sassi, dei suoi abitanti e della città di Matera negli ultimi cent’anni. Un utile contributo storico che si avvale di solide basi bibliografiche e di un ricco corredo di dati.