Le vicende della biblioteca ” Tommaso Stigliani” sono ancora lì e, ne siamo certi, saranno oggetto di speculazione per le campagne elettorali a venire, in attesa di un progetto di valorizzazione di valorizzazione e rilancio che dovrebbe venire da quanti a malapena hanno letto- ma a scuola- le pagine de ” I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni o il libro a piacere regalato per una ricorrenza e ricoperto di polvere da qualche parte. Per Antonella Resta, responsabile dei settori cultura e pari opportunità del movimento APPeppino e della gestione ‘cip’ social del partito dei Letta, Letti e Riletti, la passione per la lettura ha ormai occupato un terzo di casa con migliaia di titoli mandati a memoria. Qualcuno lo ha anche riletto, altri li utilizzerebbe volentieri come mattoni per l’edilizia sopratutto se non sono nella ”normalità’. E cosi inviata speciale alla Mondadori è passata oltre a titoli sulle mogli che hanno sempre ragioni, del caffè preso a prima mattina, sulle diete da prova costume e del gatto mammone sotto il plenilunio, per passare all’attualità di ” Imperium” scritto nel 1994 da Ryszard Kapuscinski.



Del resto non poteva che essere così vista l’attualità del conflitto in corso tra Paesi dell’Est e dalla storia comune come Ucraina e Russia. A farsi male…con quel soccorso di ipocrisia, che sprigiona gas da tutti i pori, che coinvolge alleati e finti alleati. E per saperne di più non resta che sprofondare, ma con avidità, nell’avvincente ” Stalingrado” di Vasiliij Grossman. Quasi mille pagine da assedio nella notte, ma con la svettante bandiera rossa sulle macerie di ieri e di oggi. Doppio acquisto e un’occhiata sul ”defunti” filosofi del passato : da Platone a Kant fino agli interpreti della corrente tantrica di via Ridola… Antonella, che ha cambiato immagine negli ultimi tempi, ma senza abbandonare la fedele sigaretta elettronica, ha comunque un progetto nel cassetto. E’ quello di una bibliotechina di libri usati da mettere a disposizione nei luoghi di riflessione, di attesa come gli ospedali e altri luoghi di incontro. Magari con un trasferimento di saperi tra chi ha letto, sa e ha bisogno di una dritta per leggere i libri giusti. Passioni e sensibilità diverse.



La biblioAntonella c’è . Ora tocca ad altri dare una mano. Nella sezione APPeppino i lettori di ”acute analisi” ci sono: dal leader massimo Pino Siggillino, che preferisce le letture in poltrona, a Felice Lisanti che riempie pagine di Energheia. Spazio anche alle lingue straniere con Vito Evangelista dall’inglese al materano al foggiano, Eustachio Grieco tra economia speciale, piani e ripiani gastronomici per finire alla sequenza di film, corti, lunghi e paciocconi ( ricordando lo Zecchino d’oro) dell’attore regista Antonio Andrisani. Buona lettura. Antonella è già al lavoro per allestire la biblioteca.