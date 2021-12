Due realtà apparentemente lontane, di epoche diverse, ma con una storia comune: quella del pane che si unisce nelle Natività, nella tradizione e con un motivo in più per la Città dei Sassi che, dal 22 al 25 settembre 2022, ospiterà XXVII congresso eucaristico nazionale con la partecipazione di papa Francesco. E’ il significato più autentico che ha segnato l’inaugurazione, con la benedizione dell’Arcivescovo mons Giuseppe Antonio Caiazzo, del presepe tematico ” Il Bambino che si fa pane” organizzato dall’Associazione ”Maria Santissima della Bruna” in collaborazione con il Museo nazionale di Matera.



Nella chiesa del Carmine , a Palazzo Lanfranchi, sono in mostra il grande presepe di proprietà dell’Associazione, composto da personaggi in cartapesta a grandezza naturale, realizzato dall’artista Andrea Sansone e altri presepi di dimensioni piu piccole realizzati da artigiani locali, con tecniche e materiali diverse: dalla cartapesta alla terracotta e una fetta di pane bianco. Sono Mario Daddiego, Leonardo Pellegrino, Francesca Cascione. Donato Martina, Michele Pentasuglia, Gaetano e Raffaele Vitulli, Giuseppe Montemurro, Giuseppe Di Pede, Michele Andrisani e i ragazzi della ” Casa dei giovani” con due presepi. E sotto ognuno dei lavori il nome degli Apostoli in latino e per Giuda Iscariota i 3o denari del tradimento… e una fetta di pane ammuffito. Un allestimento che, per la presenza, di tante forme di pane ricorda l’Ultima Cena di Gesù con gli apostoli. Al centro della scena della Natività vi è anche un riferimento al carro trionfale della Madonna della Bruna. ” Il pane e il carro della Bruna -hanno spiegato gli organizzatori- sono riconducibili all’Eucaristia, poiché, entrambi divisi, spezzettati e distribuiti, da secoli alimentano uno il corpo e l’altro l’anima dei materani” .



Una citazione a parte va ai tanti bambini che hanno realizzato un piccolo presepe accostato alla tavola centrale, accanto a tante piccole forme di pane.La mostra, che annuncia il , sarà sarà visitabile, nel rispetto delle normative anti-covid, fino al 6 gennaio 2022 nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 15.30-19.30.