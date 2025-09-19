Be@tiful Minds, il progetto di videomapping del Liceo artistico ” Carlo Levi’

E per realizzarlo quale luogo migliore se non la Casa delle tecnologie emergenti di Matera, una realtà innovativa dotata di strutture tecnologiche avanzate, che sabato 20 settembre farà al caso di docenti e allievi del liceo artistico ”Carlo Levi” ( dell’I.I.S. “E. Duni – C. Levi” ) di Matera (per un progetto di videomapping, inserito nel progetto Be@tiful Minds. Bella mente, creativa, tradotto in lingua italiana e con quella chiocciolina che richiama l’innovazione. Il resto è nell’esauriente comunicato stampa diffuso dall’Istituto
COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: PIANO ESTATE – Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024,FSE+, Percorsi educativi e formativi per
il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle
lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024- 2025. Fondo Sociale Europeo Plus Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) –
Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4.A. –
Titolo Progetto “Be@utiful Minds”
Modulo: Luci sulla Storia: Video Mapping per la Cultura e la Tutela del Patrimonio Artistico
Codice progetto ESO4.6.A4.A-FSEPNBA-2024-31
C.U.P.: B14D24001260007
CIG B5EDB4A5E3
Il Liceo Artistico dell’I.I.S. “E. Duni – C. Levi” di Matera annuncia l’avvio, il 20 settembre 2025, del
percorso formativo “Luci sulla Storia: Video Mapping per la Cultura e la Tutela del Patrimonio
Artistico”, che unisce arte, tecnologia e valorizzazione del patrimonio culturale all’interno del
progetto finanziato dal MIM con i fondi FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle
competenze, l’inclusione e la socialità con l’Avviso 59369 del 19/4/2024. Il percorso ha ricevuto il
Patrocinio del Comune di Matera ed il supporto della Casa delle Tecnologie Emergenti.
L’obiettivo del percorso è duplice: da un lato introdurre gli studenti al linguaggio del video mapping
come strumento creativo e innovativo, dall’altro promuovere la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale locale e internazionale. Il progetto mira a sviluppare
competenze tecniche e artistiche, incoraggiare la collaborazione e stimolare nei giovani un profondo
senso di responsabilità verso la conservazione della memoria storica.
Con il supporto dell’ ing. Michele Scioscia, docente esperto di EFFENOVE e del prof. Francesco Farella
in qualità di tutor, gli studenti saranno coinvolti in un percorso che va dalla ricerca storica e artistica
dei monumenti locali, alla progettazione e realizzazione di contenuti visivi e sonori fino alla
presentazione pubblica di uno spettacolo di video mapping. Il lavoro sarà arricchito dal confronto con
esperti del settore, workshop specialistici e momenti di riflessione collettiva e individuale.
L’evento finale sarà aperto alla cittadinanza e costituirà un’occasione di partecipazione e
sensibilizzazione condivisa, in cui la comunità potrà ammirare come le nuove tecnologie possano
dialogare con il patrimonio storico-artistico per proiettarlo in una dimensione contemporanea e
innovativa.
Un sentito ringraziamento va al Comune di Matera, che ha concesso il patrocinio al progetto e messo
a disposizione le attrezzature innovative e gli spazi della Casa delle Tecnologie Emergenti rendendo
possibile la realizzazione delle attività laboratoriali in una struttura profondamente legata alla città ed
alla innovazione dei processi culturali. Il supporto dell’Amministrazione comunale conferma
l’attenzione verso i giovani, l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale come leve di
crescita per Matera ed i suoi cittadini.
“Luci sulla Storia” è più di un progetto didattico: è un laboratorio di cittadinanza attiva, un’occasione
di formazione e un ponte tra memoria e futuro. Attraverso l’arte digitale, gli studenti del Liceo
Artistico diventeranno protagonisti di un percorso che coniuga creatività, innovazione e identità
culturale, contribuendo a rafforzare il legame tra la scuola, la città e la comunità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia DI FRANCO
Be@tiful Minds, il progetto di videomapping del Liceo artistico ” Carlo Levi’
