Be@tiful Minds, il progetto di videomapping del Liceo artistico ” Carlo Levi’

E per realizzarlo quale luogo migliore se non la Casa delle tecnologie emergenti di Matera, una realtà innovativa dotata di strutture tecnologiche avanzate, che sabato 20 settembre farà al caso di docenti e allievi del liceo artistico ”Carlo Levi” ( dell’I.I.S. “E. Duni – C. Levi” ) di Matera (per un progetto di videomapping, inserito nel progetto Be@tiful Minds. Bella mente, creativa, tradotto in lingua italiana e con quella chiocciolina che richiama l’innovazione. Il resto è nell’esauriente comunicato stampa diffuso dall’Istituto



COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: PIANO ESTATE – Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024,FSE+, Percorsi educativi e formativi per

il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle

lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024- 2025. Fondo Sociale Europeo Plus Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) –

Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4.A. –

Titolo Progetto “Be@utiful Minds”

Modulo: Luci sulla Storia: Video Mapping per la Cultura e la Tutela del Patrimonio Artistico

Codice progetto ESO4.6.A4.A-FSEPNBA-2024-31

C.U.P.: B14D24001260007

CIG B5EDB4A5E3

Il Liceo Artistico dell’I.I.S. “E. Duni – C. Levi” di Matera annuncia l’avvio, il 20 settembre 2025, del

percorso formativo “Luci sulla Storia: Video Mapping per la Cultura e la Tutela del Patrimonio

Artistico”, che unisce arte, tecnologia e valorizzazione del patrimonio culturale all’interno del

progetto finanziato dal MIM con i fondi FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle

competenze, l’inclusione e la socialità con l’Avviso 59369 del 19/4/2024. Il percorso ha ricevuto il

Patrocinio del Comune di Matera ed il supporto della Casa delle Tecnologie Emergenti.

L’obiettivo del percorso è duplice: da un lato introdurre gli studenti al linguaggio del video mapping

come strumento creativo e innovativo, dall’altro promuovere la conoscenza, la tutela e la

valorizzazione del patrimonio culturale locale e internazionale. Il progetto mira a sviluppare

competenze tecniche e artistiche, incoraggiare la collaborazione e stimolare nei giovani un profondo

senso di responsabilità verso la conservazione della memoria storica.

Con il supporto dell’ ing. Michele Scioscia, docente esperto di EFFENOVE e del prof. Francesco Farella

in qualità di tutor, gli studenti saranno coinvolti in un percorso che va dalla ricerca storica e artistica

dei monumenti locali, alla progettazione e realizzazione di contenuti visivi e sonori fino alla

presentazione pubblica di uno spettacolo di video mapping. Il lavoro sarà arricchito dal confronto con

esperti del settore, workshop specialistici e momenti di riflessione collettiva e individuale.



L’evento finale sarà aperto alla cittadinanza e costituirà un’occasione di partecipazione e

sensibilizzazione condivisa, in cui la comunità potrà ammirare come le nuove tecnologie possano

dialogare con il patrimonio storico-artistico per proiettarlo in una dimensione contemporanea e

innovativa.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Matera, che ha concesso il patrocinio al progetto e messo

a disposizione le attrezzature innovative e gli spazi della Casa delle Tecnologie Emergenti rendendo

possibile la realizzazione delle attività laboratoriali in una struttura profondamente legata alla città ed

alla innovazione dei processi culturali. Il supporto dell’Amministrazione comunale conferma

l’attenzione verso i giovani, l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale come leve di

crescita per Matera ed i suoi cittadini.

“Luci sulla Storia” è più di un progetto didattico: è un laboratorio di cittadinanza attiva, un’occasione

di formazione e un ponte tra memoria e futuro. Attraverso l’arte digitale, gli studenti del Liceo

Artistico diventeranno protagonisti di un percorso che coniuga creatività, innovazione e identità

culturale, contribuendo a rafforzare il legame tra la scuola, la città e la comunità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia DI FRANCO