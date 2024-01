Bernalda 1923

In attesa di sapere cosa i vari mezzi di informazione propineranno quest’anno sui fatti di Bernalda del 31 gennaio 1923 che costarono la vita a tre persone, vediamo cosa se ne disse l’anno scorso dal più autorevole di essi, vale a dire dal telegiornale della Regione Basilicata.

Si disse che:

-i tre caddero nel corso di scontri fra squadre fasciste, nazionalisti e antifascisti,

-a Bernalda erano accorsi fascisti da tutta la Basilicata;

-la sezione nazionalista fu incendiata e in seguito ricostruita;

-Giuseppe Viggiani, una delle vittime, era stato sindaco di era la guida dei nazionalisti locali mentre Pasquale Gallitelli, il secondo ucciso, era il segretario della sezione nazionalista;

-la memoria storica di questi fatti fu “ripristinata” nel 1948. (cfr. https://www.rainews.it/tgr/basilicata/video/2023/01/bernalda-ricorda-i-martiri-del-31-gennaio-fascismo-eccidio-c9fbc0f4-7ef0-4857-a070-0b1821cfff96.html)

Si tratta di affermazioni del tutto inesatte. Proviamo a spiegare perché qui di seguito.

1) Non ci furono “scontri” fra squadre fasciste da una parte e nazionalisti e -fantomatici- antifascisti dall’altra. Ci fu invece un diverbio fra alcuni squadristi e un nazionalista e ciò provocò lo scatenamento di oltre trecento fascisti, molti dei quali armati di moschetto, che si diedero a scorrazzare per il paese dal primo pomeriggio del 31 gennaio fino al mattino del giorno successivo uccidendo tre persone. Uccise, si badi bene, non in piazza, ma a casa loro.

La sezione nazionalista di Bernalda era stata formata nel dicembre 1922 da Nicola Caruso -che durante i fatti non fu toccato- e faceva capo a Franco Navarra Viggiani e ad Aldo Enzo Pignatari, due personaggi in cerca di collocazione nel movimento mussoliniano. Molti contadini -circa seicento- avevano preso la tessera nazionalista nella speranza che facesse da argine all’arroganza dei proprietari terrieri che avevano formato il fascio dopo la marcia su Roma e pretendevano, fra l’altro, che si togliessero il cappello al loro passaggio.

Il bersaglio grosso degli agrari bernaldesi era tuttavia la riconquista dell’amministrazione comunale e l’emarginazione dalla vita politica di Nicola Viggiano. Era questi uno studente di legge che tornato dal fronte s’era messo a capo degli ex combattenti e nell’autunno del 1920 era stato eletto sindaco a furor di popolo e con la benevola astensione della cosiddetta “borghesia ufficiale”. Vale a dire della trentina di agrari che poi formeranno il fascio. Senonché Viggiani s’era mostrato, per così dire, in vario modo irriconoscente e indiscreto nei loro confronti ed era diventato il nemico da eliminare a tutti i costi.

Tanto più quando a suo carico erano emerse irregolarità che l’avevano costretto a dimettersi e a passare -sempre con il beneplacito di lorsignori- la guida dell’amministrazione al suo vice Francesco Pizzolla. Ma dopo l’insediamento di Mussolini al governo questo non bastava più: gli agrari volevano il controllo esclusivo degli affari comunali e che Viggiani fosse allontanato dal paese. Anche perché, malgrado tutto, conservava una certa popolarità fra i contadini. E, ancora peggio dal punto di vista degli agrari, era in trattative con il deputato Vito Catalani – a quell’epoca padrone del fascismo regionale- per ottenere la tessera del fascio. Tessera che Catalani, in vista dell’allargamento del proprio bacino elettorale, gli avrebbe volentieri fatta avere mentre gli agrari bernaldesi erano assolutamente contrari. Non solo ma gli impongono di aiutarli a liberarsi di lui se non vuole che passino dalla parte dell’ormai concorrente Francesco D’Alessio, l’autore dell’interpellanza parlamentare che aveva costretto Viggiani a dimettersi.

La richiesta, fatta il 10 gennaio 1923 dal medico Francesco Gallitelli e inviata a Potenza tramite Bernardo Furlò, fu accolta il 31 gennaio con gli esiti che sappiamo.

Si trattò del più grave caso di violenza politica avvenuta nella regione in quegli anni. Una violenza tardiva e inutile da parte di uno squadrismo dell’ultimissima ora che non aveva dato alcun contributo all’affermazione del fascismo e che tuttavia il fascismo, consapevole della sua debolezza nella regione, coprì.

Probabilmente ciò che accadde non era stato programmato, sicuramente non fu impedito da chi avrebbe potuto farlo. E cioè da Vito Catalani e dal figlio Franco, dal delegato regionale Gerardo Loreto, dal capo dei fascisti pisticcesi e da quello dei potentini. Due personaggi destinati a far parlare ancora dio se, il primo come criminale di guerra in Jugoslavia, il secondo come agente dell’Ovra.

2) A Bernalda non arrivarono squadristi da “tutta” la Basilicata -non ve n’erano neppure-, ma solo da Pisticci, Ferrandina, Craco, Potenza e Taranto e a chiamarle furono i capi del fascismo bernaldese.

3) La sezione nazionalista non fu incendiata, né, tanto meno, ricostruita. Anche perché di lì a qualche mese si ebbe la fusione fra partito fascista e nazionalista. Fu invece incendiato e devastato il negozio del nazionalista Armento e il salone da barbiere del sindaco Pizzolla.

4) Nessuno degli uccisi era iscritto al partito nazionalista. Nessuno. Fra loro l’unico “colpevole” dal punto di vista politico era Giuseppe Viggiani in quanto padre dell’ex sindaco Nicola. Gallitelli fu ucciso invece per motivi privati da due compaesani. La Distasi fu colpita al posto del marito Di Nocco.

5) Nel 1948 ai caduti fu dedicata una piazza denominata “ Martiri del 31 gennaio”. A testimonianza di quanto il fatto bruciasse ancora, il termine martire che, significando testimone, implicava un qualche ruolo nel provocare i fatti che invece non vi fu, fu preferito a quello di vittime. La prima commemorazione pubblica dell’eccidio si ebbe invece nel 1974, lo stesso anno in cui fu apposta una lapide che lo ricordava sulla facciata anteriore del Municipio. Soltanto nel 1993 invece il consiglio revocò la cittadinanza onoraria a Mussolini suscitando per l’occasione le rampogne del Movimento Sociale Italiano che, criticando l’interpretazione che se ne era data, parlò di «manipolazione di fatti, legati a rancori personali e paesani deprecabili, forzatamente nobilitati dalla politica».

Non del tutto a torto se è consentito dirlo. Ciò che però gli eredi del fascismo non consideravano prendendo una simile posizione era che anche i loro maggiori avevano dato coloritura politica a quegli omicidi. Tanto da amnistiare gli unici due responsabili condannati per uno di quegli omicidi e tanto che, considerando nulla quella misura, nel 1948 fu ripreso il processo a carico di uno di essi.

Questi appunti si basano su una ricca documentazione che chi scrive sta studiando per ricostruire cosa accadde veramente a Bernalda centouno anni. Una fatica a cui ho deciso di sottopormi perché sono convinto che anche le vittime lucane del fascismo meritino molto più più della ciarlatanesca e superficiale attenzione spesso riservata a studi del genere.

Tanto più oggi che, come denuncia da Luciano Canfora, uno dei nostri maggiori storici, il fascismo torna, ovviamente in forma diversa da un secolo fa, a farsi vivo.