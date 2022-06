Benvenuta alla Luce d’estate con i raggi di “Consonare Ensemble”

La formazione di cantori e musicisti di Puglia e Basilicata si esibirà domani a Matera, sabato 11 giugno, alle 20.00 a Palazzo Viceconte con un repertorio di varie epoche, che risuonerà tra la Civita, i rioni Sassi e nell’habitat rupestre, laddove anacoreti,artisti vivevano in simbiosi con la natura. Per l’occasione sarà eseguito un repertorio di varie epoche e stili che sarebbe piaciuto, ne siamo certi a quell’archivio della grande musica e cultura del passato che è stato il ‘’Maestro’’ Pietro Andrisani, che ha curato e voluto una realtà interessante come Lucania Musicale. Eredità raccolta da altri, come abbiamo riportato in altri servizi, e con tanti nomi del grande musica e del bel canto che continuano a deliziare un pubblico attento e competente. Pietro, ne siamo certi, sul verbo ‘’Consonare’’ – che dà il nome all’Ensemble- avrebbe tirato fuori ‘’quattro righe’’ argute su significati e costrutti, ugole e compositori. Consonare sta per Risuonare insieme, produrre consonanza., ma anche Essere conforme, corrispondere, accordarsi. Ce n’è per un altro concerto…



COMUNICATO STAMPA

Salutiamo la primavera con un suggestivo concerto corale. Sotto la direzione del maestro Luigi Leo ascolteremo questo magnifico ensemble vocale interpretando svariati autori, da Elgar a Pärt, da Stroope a Ruggeri. Prepariamoci a dare il benvenuto alla luce estiva in una festa di voci!

“Consonare Ensemble” è una recente formazione composta da cantori e musicisti provenienti da Puglia e Basilicata con comprovata esperienza corale. L’ensemble si pone l’obiettivo di sperimentare e ricercare repertorio di varie epoche e stili nel rispetto delle prassi esecutive con particolare attenzione alla musica dei nostri giorni.

L’appuntamento domani sabato 11 giugno alle ore 20 presso la Sala degli Eventi di Palazzo Viceconte a Matera.