Caffè e ” La Gazzetta” da sfogliare, commentare. Una buona pratica interrotta, per alcuni mesi, per vicende gestionali che hanno trovato soluzione con un nuovo gruppo editoriale e la direzione affidata a Oscar Iarussi. Il ritorno in edicola per quanti le erano e continuano ad essere affezionati è stato un evento atteso anche a Matera, con Carlo Abatino, poeta, giornalista legato al mondo sportivo e culturale.

”Quanti ricordi – commenta Carlo, dal suo osservatorio di Piazza Vittorio Veneto, fresco di barbiere. La Gazzetta è tanta parte della storia e della cultura di Matera. Oggi ci sono i social, ma bruciano tutto a velocità supersonica. Si ha bisogno di riflessioni, analisi, commenti per capire cosa accade e trovare soluzioni. E’ quel dibattito culturale, politico che va ripreso e i giornali possono farlo. E’ tornata la Gazzetta e mi fa piacere averla in edicola nel tradizionale formato cartaceo.

Mi fa piacere per i colleghi, che finalmente possono tornare a scrivere, raccontare, come hanno fatto altri nella lunga storia del quotidiano. Il pensiero va all’amico e collega Mario Rivelli e alla prima redazione di corso Umberto, oggi via del Corso, alle foto di Rosario e Antonio Genovese, e agli altri Emilio Oliva, Pasquale Doria che l’hanno guidata con l’apporto di tanti redattori nelle fasi successive.

Una eredità che è stata raccolta da altri, ma in continuità con il recente passato con le firme di Donato Mastrangelo, Enzo Fontanarosa che hanno realizzato articoli per il numero tanto atteso di sabato 19 febbraio. Auguri e con l’auspicio che per la Gazzetta e per i giornali si apra una nuova stagione, con il sostegno dei lettori e con un invito a leggere.”

“Per questo –conclude– serve una campagna di educazione e sensibilizzazione alla lettura, cominciando dalla scuola’‘.

Parole sante… e concrete. Buona lettura.