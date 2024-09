Bennardi: “L’archivio Notarangelo è un patrimonio eccezionale…ma sono tanti i patrimoni da valorizzare”

Con riferimento alla “Lettera aperta alla comunità materana” diffusa dall’Associazione culturale ETS “Pier Paolo Pasolini” di Matera che si dice “impegnata da molti anni nel progetto di valorizzazione dell’Archivio Notarangelo”, da noi pubblicata nel pomeriggio, abbiamo ricevuto -e pubblichiamo a seguire- una replica del Sindaco Domenico Bennardi che scrive quanto segue: “L’archivio Notarangelo è un patrimonio eccezionale, al pari, con le dovute proporzioni, dell’archivio Viggiano, Genovese, Buonsanti, Masciandaro ecc ecc. I luoghi comunali sono a disposizione di tutti, abbiamo offerto i luoghi espositivi comunali, che purtroppo non sono molti, a molti organizzatori e curatori di mostre. Lo stesso fa la Provincia con Palazzo Malvezzi, il Museo Nazionale, l’università. Tutti questi enti rappresentano in qualche maniera la città. La città offre spazi a chi organizza mostre. Il comune dato l’elevato numero di richieste di spazi e risorse, lo fa con un bando eventi, dove per altro non mi risulta che l’associazione Notarangelo abbia mai partecipato. È arrivata qualche richiesta informale di finanziamento ma la stagione dei finanziamenti “su richiesta” ha lasciato oggi il passo alla comparazione di proposte, progetti, piani finanziari, comparazione con commissioni e assegnazioni in trasparenza. È una città dove la cultura ha preso positivamente il sopravvento, lo dico con orgoglio, e gli operatori culturali sono tanti, tante le idee meritevoli, tanti i patrimoni da valorizzare.”

