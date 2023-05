Benito, quanta devozione per Sant’Eustachio

Ci ha lasciati sabato scorso all’eta di 85 anni e di Benito Scazzariello, materano legato alla tradizione del patrono di Matera Sant’ Eustachio, in tanti conservano un caro ricordo. E’ stato tra i volontari del Comitato festeggiamenti Sant’ Eustachio, guidato a suo tempo da Vincenzo Morelli, sempre pronto a dare una mano nella organizzazione e a raccogliere offerte per la festa davanti alla chiesetta di Sant’ Eligio, sede del comitato. Era seduto al banchetto con le bandierine di carta, raffiguranti l’effige del Santo, il vassoio con i santini, il programma e con i biglietti della lotteria. Ma era anche devoto alla Madonna delle Vergini, festeggiata domenica scorsa, che raggiungeva a ”Murgecchia” con don Luigi Paternoster, Vincenzo Morelli e altri amici e devoti durante le domeniche di maggio. Era l’occasione per ricordare i tempi passati e per una ”uascezza” all’aria aperta. Un bicchiere di vino, arrosto e l’immancabile sigaretta. Ricordi tanti, concentrati proprio nella bottega ultracentenaria di ” Michele La Stoppa” in via delle Beccherie. Benito, che aveva lavorato all’Ept,con Mario Ambrico e altri, era stato anche un radioamatore noto con il nome di ”Zeus” , tra i tanti che si divertivano a comunicare in città e a fare amicizia. Sempre pronto a scherzare aveva un momento di ”concentrazione” culturale quando si dedicava alla soluzione dei cruciverba. Aveva sempre con sè una copia della ” Settimana enigmistica” . E quando c’era una definizione che al momento risultava ostica leggeva ad alta voce:” Cinque orizzontale…otto lettere…sentimento che lega le persone…”. Era amicizia. E questo ci resta di Benito, che sorrideva alla fermata del bus, quando gli ricordavamo la matrice di quel nome, con l’inevitabile ” A noi!” legato all’epopea del Ventennio. E lui, calmo, ripeteva : sono devoto a Sant’Eustachio…



LE FOTO DEL SERVIZIO SONO DELLA FAMIGLIA MORELLI